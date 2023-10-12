《食品股》大成+日本昭和蛋廠落成 打造生食級雞蛋

【時報記者王逸芯台北報導】大成(1210)與日本昭和產業於彰化打造全台灣最先進的昭成蛋品加工廠，於今天正式進行落成儀式，並且發表台灣第一顆與日本同等級生食級雞蛋。昭成蛋品加工廠斥資超過10億興建，每小時擁有處理38萬顆雞蛋的生產量能。在啟用典禮上，大成董事長韓家宇強調，公司將持續深耕台灣，提升台灣雞蛋產業競爭力。日本昭和產業社長塚越英行表示，大成集團和昭和產業一起完成了台灣規模最大、就算是日本國內也十分少見的先進蛋品工廠，也很開心推出台灣首顆生食級雞蛋，滿足消費者對雞蛋品質的最高需求。

昭成蛋品加工廠，總投資金額超過10億，佔地超過3000坪，整個廠區一樓為洗選，二樓是液蛋、水煮蛋的蛋品加工兼研發基地，昭成廠每小時最高產能為38萬顆。大成鮮蛋是全台唯一做到從飼料、養殖、洗選、加工、物流配送到銷售，全程溯源，嚴格控管。

大成總經理韓芳豪提到，民眾在吃火鍋或壽喜燒等場合經常會食用生雞蛋，但卻不知這是處於食安風險中，台灣消費者應該要有更安全的選擇，這也是大成推出生食級雞蛋的初衷。大成為了建立台灣生食級雞蛋的最高標準，付出許多努力。針對影響生食風險最劇的沙門氏菌進行橫向與垂直的全面掌控。在橫向管理上，大成畜牧場是第一個獲得台灣家禽飼養場沙門氏菌監測暨清淨認証的蛋雞場，該認証是由國立臺灣大學獸醫系教授周崇熙帶領專業團隊在農場監控200個採檢點，確保雞隻生產的雞蛋達生食級標準。在垂直管理上，大成與疫苗大廠（ELANCO）合作，引進台灣首支沙門氏菌疫苗，對蛋雞實施完善的疫苗接種，以確保每一顆生食級雞蛋由內到外避免受到沙門氏菌的感染風險，建立台灣生食級雞蛋的典範。