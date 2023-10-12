AMD收購Nod.ai 強化開源AI軟體實力

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AMD宣布簽署最終協議收購Nod.ai，拓展其在開源AI軟體的實力。收購Nod.ai將帶來經驗豐富的團隊，該團隊開發領先業界的軟體技術，加快為AMD Instinct資料中心加速器、Ryzen AI處理器、EPYC處理器等，最佳化的人工智慧（AI）解決方案部署。可藉由開發人員工具、函式庫以及模型降低客戶跨入AI的門檻。

AMD人工智慧事業群資深副總裁Vamsi Boppana表示，收購Nod.ai可望顯著提升AMD的能力，藉由提供開放軟體，讓AI客戶輕鬆部署為AMD硬體最佳化的高效能AI模型。

Nod.ai創立於2013年，最初是人工智慧硬體供應商，專門開發能夠進行手勢識別和動作跟踪的穿戴設備，而後逐漸轉向人工智慧模型，使用強化學習等方法爲AI系統構建開源技術。該公司執行長Anush Elangovan曾是Google第一個Chromebook團隊的成員，也曾是思科的首席工程師。

Anush Elangovan表示，由工程師團隊創立的Nod.ai專注於迅速解決問題，緊跟業界持續變遷的步伐，為接下來將發生的問題開發解決方案。作為一家公司，Nod.ai為全球最重要AI儲存庫的主要貢獻者，包括SHARK、Torch-MLIR以及OpenXLA／IREE程式碼生成技術。

Nod.ai為各大超大規模業者（hyperscaler）、企業與新創公司提供最佳化AI解決方案。Nod.ai SHARK軟體具有基於編譯器的自動化軟體功能，可降低手動最佳化的需求，並縮減將高效能AI模型部署到採用AMD各架構的多種資料中心、邊緣與客戶端平台所需的時間。