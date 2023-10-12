112年苗栗農村青年好點子行動獎勵計畫 青年創意超給力

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為鼓勵充滿創意熱情的農村青年提出創新好點子，苗栗縣政府以「鼓勵青年發掘農村問題」為主題，透過競賽方式期望藉青年的創新思維與技術，為農村開創三生新價值，打造苗栗農村青亮點。

縣政府自111年起即積極向農業部農村發展及水土保持署(以下簡稱水保署)爭取經費，共同主辦「苗栗地區農村青年創新好點子行動獎勵計畫」，有鑑111年成果極具績效，今巷(112)年再次獲得水保署大力支持本計畫。

今年徵件總數達40件，經嚴格評選後，選出金獎1名、銀獎2名、銅獎3名，該6名獲獎者提案除深刻切合主題外亦極具創意，內容包含藉由工藝美學改變販售模式及空間，建立在地小農共享平台，期望透過好店的力量帶動農村產業發展，提供消費者對農業更多元的想像，另外呼應農業部淨零排放永續農村的目標推動完全零碳排的農遊及引入企業支持協助農民轉型友善環境耕作等優秀提案。

該計畫更連獲2年國內知名企業-「手串本鋪企業股份有限公司」青睞外，112年度「臺北大倉久和大飯店」也加入鼓勵農村青年創意行列，一同贊助獎勵金共新台幣39萬元整外，更提供苗栗農村青年與企業的實質合作項目!

鍾東錦縣長表示，感謝國內企業的支持，特別是手串本鋪企業股份有限公司」，從111年獨家支持計畫外，更採購苑裡青農栽植的丹蔘，納入其公司旗下Podium法式私廚特色食材應用。縣府將持續透過公部門資源合作，為苗栗的農村青年人搭建舞台，讓青年創意進入農村，引動青年呼朋引伴投入農村的發展。

得獎人簡介

「金獎」來自竹南鎮的佟維妮，以「友善泥，友善農，有間好店」為主題，連接後龍竹南地區的青年，透過竹南市區中心的賣店，協助青年的產品推廣銷售，藉由工藝生活美學改變販售模式及空間，設計地瓜結合水泥與抿石工藝開發體驗，提供消費者對農業更多元的想像，從藝術角度增加青農及在地農產品的認同感，並建立在地小農共享平台，期望透過好店的力量帶動農村產業發展。

「銀獎」來自西湖鄉的林思豪，以「NewLife Style-E-Bike智慧低碳農遊暨農村觀光發展串聯整合計畫」為主題，推動完全零碳排的農遊，以達到農業部的淨零排放永續農村的目標，近年苗栗縣湖東休閒農業區推廣低碳遊園車導覽，深受遊客喜愛，為讓旅遊動線更靈活並能延續低碳旅遊的精神，林思豪與湖東休閒農業區的幹部導入電動輔助自行車，並設計不同難度與風景的地圖供遊客選擇，吸引更多人到農村旅遊，未來除了西湖也將串聯到後龍一帶並結合在地青農體驗活動，讓遊客能體驗農村的多元性。

「銀獎」來自卓蘭鎮的李誌倫，以「壢西坪無蠅環境農業轉型計畫」為主題，壢西坪休閒農業區常年使用生雞糞施肥，除有異味問題，而蒼蠅也造成病媒傳播的風險，在地青年李誌倫與陳威驊、謝易愷在地發起，藉由青年間吸引力與企業合作，引領在地農民轉型友善環境耕作，進而提升農村生活品質，並推動熟禽畜糞肥使用，透過青年推廣及田間實驗，降低農民使用疑慮，目前休區內已有約30公頃的農地，登記參與施用新式肥料，透過該計畫支持下，將可成功於今年秋耕時，降低使用生雞糞肥數量，推動轉型友善農耕示範區。

「銅獎」來自苑裡鎮的陳欣怡，以「重拾米食技藝推廣計畫」為主題，傳統米食蘊含早期台灣農業社會的人文特色，並賦予豐富歷史意涵的飲食藝術，欣怡返鄉後透過自己的力量，努力延續傳統米食技藝，除強化自身相關知識與技術外，亦設計體驗活動，讓遊客及在地國小學童能夠認識傳統米食文化，並品嘗農家美味。透過該計畫強化體驗模具的多元性，讓體驗更有趣，同時與苑裡農會合作開發以秈22低醣米為原料的低醣米食，讓品嘗美食的同時也減少身體負擔。

「銅獎」來自銅鑼鄉的謝碧珍，以「食農教育結合苗栗特色茶飲」為主題，台灣每年可以喝掉超過十億杯手搖飲，碧珍透過銅鑼茶園媳婦及茶廠女兒的身分，以食農教育讓民眾對優質茶葉有更深入的認識。在銅鑼市區開設嵐田茶行，結合在地特色杭菊開發杭菊蜜香紅，本計畫開發結合水果的特色茶飲，期望年輕族群可以喝健康的飲料，並設計將茶渣再利用的茶枕製作體驗，同時透過食農教育傳遞茶道與茶知識，推廣正確茶的健康理念。

「銅獎」來自國立聯合大學文化創意與數位行銷學系的張韻柔、高羽盈、陳怡均及劉靜，以「傳統品牌重塑-好韻花生」為主題，共同協助公館鄉傳統花生糖業者品牌重塑，福瑄實業的花生糖產品結合多處苗栗在地產物，特將此風格轉換成產品設計，把各式角色運用於整體形象及包裝，並改善苗栗地區傳統食品加工及包裝方式，加強提升產品形象及市場競爭力，促進苗栗地區小農產業經濟發展。