酒駕零容忍百威啤酒推集點換台灣大車隊55688代駕折抵金

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來自美國的「百威啤酒Budweiser」一直以來傳達獨特的品牌精神和美式文化，希望更全面性地與消費者溝通並且建立深入連結。百威啤酒集點贈獎活動已進入第五年，期間不斷推出百威經典贈品供消費者集點兌換，讓愛好百威啤酒的消費者可獨家獲得品牌限定周邊，今年更與台灣大車隊55688集團進行異業合作，推出集點換代駕折抵金的服務，讓消費者酒後可與愛車一起安全返家。

即日起凡購買百威啤酒330/500mL罐裝或330/600mL瓶裝，並為南聯國際貿易代理商品，下載百威【ABInBev集點】APP、並加入會員，用手機掃描拉環內側或瓶蓋內QR碼，即可參與集點活動兌換。於百威集點APP兌換後，即可馬上於台灣大車隊55688 APP的「代駕服務」中呼叫「酒後代駕」使用。點數80點即可兌換100元55688代駕折抵金，點數250點即可兌換330元55688代駕折抵金。

相關活動使用辦法，請上ABInBev官網查詢

百威啤酒表示，酒駕新法於2022年3月31日開始實施，判斷酒測值的標準為「吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克或血液中酒精濃度達0.05%以上，負刑事責任；吐氣所含酒精濃度達每公升0.15毫克或血液中酒精濃度達0.03%以上，負行政責任」，相當於成年人喝一罐330ml的啤酒就會超標。因此酒後切勿心存僥倖駕車上路，百威啤酒與台灣大車隊55688提醒消費者，保障自己與他人的安全，共創友好交通生態。

台灣大車隊則表示，55688集團擁有全台規模第一的叫車平台及車隊，更與賓士國際原廠進行人員專業教育培訓，讓駕手們的專業知識及操駕技術再升級，透過台灣大車隊高效派遣系統的科技助力，能夠提供最即時性的代駕服務，滿足消費者們的急迫性駕駛需求，減少隔日來回牽車路程的時間成本。

百威集點APP IOS下載連結、百威集點APP Andriod下載連結

55688 APP IOS下載連結、55688 APP Andriod下載連結

(工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒)