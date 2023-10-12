《國際經濟》美元創3年多來最長跌勢？翻盤得靠這數據

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】近來美元指數跌跌不休，可能創下3年多以來最長的連跌記錄，引發美元漲勢是否已經告終的議論。

包括聯準會理事沃勒（Christopher Waller）等聯準會決策官員近來接連發表央行可能不需要進一步收緊政策的鴿派言論。受此影響，彭博美元現貨指數連跌第7天。

在聯準會可能進一步提高利率並維持高利率更長時間的預期下，該美元指數連漲兩季，並在上周創下近1年來新高。美元今年來的強勁走勢殺得操盤手措手不及，因為他們在年初時預測，隨著「美國優越論」（US exceptionalism）消退，美元將走貶。

分析師警告，這波拉回可能只是曇花一現，如果周四公布的美國消費者通膨數據意外炙熱，美元走勢就可能反轉。

澳洲聯邦銀行策略師Carol Kong表示，現在斷定這是美元下跌趨勢的起頭仍為時過早。即將公布的美國消費者物價指數（CPI）可能會改變這個局勢，並推動美元回升。

澳洲西太平洋銀行（Westpac Banking Corp）外匯策略部門主管理Richard Franulovich表示，受到美國公債殖利率影響，短期內美元可能進一步走跌，但這種情況不太可能持續下去。基於地緣政治風險不斷升高等因素，到今年底至2024年，美元可能持續走高。值得注意的是，如果美國公債殖利率大跌，那麼聯準會進一步升息的可能性將再度升高，他表示，數據顯示美國經濟仍然穩健、就業人數超出市場最樂觀的預測，且初步跡象顯示核心CPI可能高於市場預期。

近來一些聯準會官員稱美國長期公債殖利率上揚或有助於減緩經濟成長，進而讓央行減少利率方面的行動。達拉斯聯準銀行總裁羅根（Lorie Logan）日前曾表示，如果長期公債殖利率因為期限溢價（term premiums）上升而保持在高檔，那麼進一步升息的必要性就可能降低。

《華爾街日報》報導，經濟學家預估美國9月CPI月漲0.3%、年漲3.6%，均較8月份的月漲0.6%、年漲3.7%放緩。排除波動性較大的食品與能源價格後，美國9月核心CPI估月漲0.3%、年漲4.1%，與8月份的月漲0.3%持平，但較8月份的年漲4.3%放緩。