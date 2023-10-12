《光電股》三一東林攜MORGAN搶灘上海Q4添利 陸汽車營收占比拚5成

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【時報記者葉時安台北報導】高端精品改裝汽車商三一東林(3609)落實集團多元化布局再下一城，三一東林周四結合上海分公司盛大開幕，宣布取得英國純手工汽車品牌摩根汽車(MORGAN Motor)大陸區獨家代理權，依目前預收單熱絡及新車抵港情況來看，第四季大陸地區即可挹注營收貢獻，公司設定2024年MORGAN大陸銷售目標可達60台，並預計明年將陸續獨家引進Hofele與BRABUS等品牌進大陸，逐步構建高端精品汽車改裝成車產品線。

三一東林銷售主要產品為高端精品汽車改裝成車，此次於大陸市場率先引進MORGAN新世代PlusFour、PlusSix兩款熱門車型，MORGAN車款在當地的平均售價高達人民幣200萬元，在配額穩定的情況下，MORGAN預計今年底前在大陸市場即可陸續交付6輛新車，而明年在配額提高與預收單熱絡下，全年大陸市場銷售目標為60台，三一東林預計第四季起大陸地區開始挹注營收貢獻後，2024年來自大陸汽車銷售營收占比將有機會達到5成。

三一東林指出，上海市場消費力強勁，加上大陸賽事風靡刺激汽車改裝需求，且政策支持大陸汽車改裝行業合法化等，都將有利於公司快速切入大陸高端改裝精品車市場；根據大陸前瞻產業研究所「大陸汽車改裝行業市場調研與投資預測分析」報告指出，大陸汽車改裝整體市場規模於2025年可達人民幣2170億元，年複合成長率高達13%，且大陸30歲以下購車者占汽車總消費人口比重已經超過25%，因該族群更加追求汽車的個性化與舒適性，更帶動大陸改裝車市場加速成長。

三一東林進一步指出，MORGAN在英國已有超過百年的悠久歷史，採全客製化生產，並以純手工製造的品質而聞名，公司與MORGAN保持長期且良好的夥伴關係，繼取得台灣代理權後，此次獲得MORGAN大陸獨家代理權，更標誌著雙方合作將進一步深化，再結合「上海旗艦展間」優質的鑑賞環境與更便利的售後保養維修服務，以創造VVIP客戶最高水準的品牌體驗。目前除了上海之外，三一東林預計明年將再跨足其他大陸城市，現已有4組經銷商主動與公司洽談，都位於一線城市。

三一東林此次登陸上海，不僅推出高端精品汽車改裝成車，上海展廳更結合集團旗下新世代照明產品，透過專業的照明設計及燈具，並搭載AMO無線智慧照明控制平台，為上海展間汽車展示呈現無與倫比的照明體驗及視覺享受。而未來三一東林也將投入更多的資源發展高級訂製成車，提供更完善、優於原廠的完整售前與售後服務，全力搶攻人民幣達千億元的改裝成車市場商機。