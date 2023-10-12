智慧建築之母 温琇玲談淨零碳建築的數位轉型

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全球熱議淨零碳排話題，不只是趨勢，更是國家重要政策，被視為排碳大戶的建築業如何減碳，進而打造零碳建築，是業界重要課題，臺中市建築經營協會10月份大師講座，邀請社團法人台灣智慧建築協會理事長温琇玲談「建築數位轉型助益智慧淨零建築」，讓科技扭轉思維，開創智慧零碳的居住空間。

臺中市建築經營協會理事長連智民指出，社團法人台灣智慧建築協會推廣建築跨域整合數位轉型（建築4.0），積極進行智慧淨零建築的技術研究與產業推廣。包括建築數據庫的建立、建築資訊建模（BIM）在智慧建築中的應用、智慧管理雲平台的建置，特別是智慧營造、智慧建材的推廣，從建築全生命週期出發，研究智慧化導入的技術與效益，資訊量很大，很值得會員好好探究與學習，跟上時代趨勢與潮流。

社團法人台灣智慧建築協會理事長温琇玲，自1991年起就致力于智慧建築相關研究與評估制度之建立，她也是中國文化大學建築及都市設計系所副教授、亞太地區智慧綠建築聯盟台灣會長，至今已發表過95篇論文、38篇專業刊物及120本研究報告，温琇玲帶領台灣智慧建築協會，多年來協助政府擬定智慧建築評估手冊，協助智慧建築標章審查作業精進，學術上、實務上都有十足經驗。

温琇玲多年來致力於智慧零碳建築的研究與發展，近幾年尤其關注智慧建材的發展研究與標章認證，期待能提升建材產業的國際競爭力，2018年她榮獲行政院長頒發智慧建築卓越貢獻獎，2000年首創臺灣第一座智慧建築模擬實驗室、2010年2月成立「社團法人臺灣智慧建築協會(TIBA)」，制定智慧建築評估機制，協助政府推動「智慧建築標章」。

温琇玲每年都與亞洲各國智慧建築相關協會交流，2014年4月創立「亞太地區智慧綠建築聯盟(APIGBA)」，目前共有七個會員國家及地區，每兩年舉辦一次大會，她並擔任首屆APIGBA會長。

這次温琇玲受邀在大師講座上談「建築數位轉型助益智慧淨零建築」，將從建築數位轉型的機制、智慧淨零建築規劃與技術、建築數位轉型過程的容積獎勵策略三大面向談起。