推新品無法判別貨物稅類別 可先預審

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科技迅速發展，各類產品推陳出新，當前許多貨品已無法單以產品外觀或名稱來判斷是否應課徵貨物稅，對此，國稅局指出，若產製廠商無法確定貨物稅的課稅標準或類別，可預先申請查核審認，避免事後還須補稅、受罰。

北區國稅局舉例，像是「電器類」中的「氣炸鍋」產品，雖然外觀和內部構造都與傳統電烤箱截然不同，但加熱原理、產品主要功能及適用的電器檢驗標準等要件，都與貨物稅條例規定的電烤箱相同，屬於貨物稅條例規定中「電烤箱」的項目，應課徵15％貨物稅。

國稅局表示，「氣炸鍋」以烘烤食物為主要功能、具有封閉箱體，這類新型態的家電產品就是因應時代氛圍的變化而出現，它能呼應消費者對少油少鹽少糖的料理需求，且主打烹飪過程中不需用油、占用空間小等特點，成為不少家庭常備的家電產品。

貨物稅，是針對特定類別貨物於國內產製出廠或自國外進口時課徵。國稅局說明，目前課徵貨物稅類別有：橡膠輪胎、水泥、飲料品、平板玻璃、油氣類、電器類及車輛類等七大類貨物，每一特定貨物課徵都有其立法目的，各類別的課稅標準會隨產品結構功能不同而異。

不過，當今科技發展日新月異，新型產品不斷推出，國稅局坦言，確實難以只憑藉產品名稱或外觀來認定應否課徵貨物稅，若產製廠商對新型產品應否課徵貨物稅有疑慮，可先向所在地稽徵機關申請預先審核，辦理手續後再出廠，避免被查獲後，除要補稅，還須受罰。

國稅局分析，廠商為迎合消費者需求，部分新型電器產品多朝向「單機一體多功能」研發製造，因此，新型產品的外觀與其內部構件大多與傳統電器產品有很大的差異。

國稅局補充，廠商申請預先審查，須於產製貨物出廠前填妥「產製貨物出廠前預先審核貨物稅徵免申請書」，並檢附相關型錄、操作說明及圖樣等交付地方稅捐機關預審。