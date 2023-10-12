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台北曲藝團30周年演進彰化 周末上台與觀眾大談「八卦」

  • 中時即時 吳建輝
擁有30年歷史的台北曲藝團，累積如珍珠圓潤璀璨，特別推出「三十而麗．藝潤珠圓」戲碼，本周末將到員林演藝廳巡演，這次《藝潤珠圓》全台僅有5個巡迴場次，錯過再等30年。（台北曲藝團提供／吳建輝彰化傳真）
擁有30年歷史的台北曲藝團，累積如珍珠圓潤璀璨，特別推出「三十而麗．藝潤珠圓」戲碼，本周末將到員林演藝廳巡演，這次《藝潤珠圓》全台僅有5個巡迴場次，錯過再等30年。（台北曲藝團提供／吳建輝彰化傳真）

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今年邁入30年的台北曲藝團，累積如珍珠圓潤璀璨，特別推出「三十而麗．藝潤珠圓」戲碼，透過巡演將各自代表作傳遞給觀眾，演員包括有最夯拍檔－樊光耀與朱德剛、創立音樂評書宗師－葉怡均、喜劇脫口秀始祖－黃逸豪等等，邀請大家10月15日到員林演藝廳大談「八卦」。

今年適逢彰化建縣300年，縣府規畫一連串的慶祝活動，而今年剛好台北曲藝團也正在慶祝30年周年，在彰化縣文化局協辦下，本周末將到員林演藝廳巡演，這次《藝潤珠圓》全台僅有5個巡迴場次，錯過再等30年。

北曲團長葉怡均表示，西元1723年間，雍正皇帝以「建學立師，以彰雅化」，來賜名彰化縣，開啟了彰化300年輝煌歷史，相聲崛起於清朝北京街頭約200年，北曲在台灣成團30年，其共通點都是擁有博大的傳統文化底蘊，卻都有不老體質、隨時代多變煥新。

葉怡均說，提到彰化人人都會想到八卦山，而談起相聲，多數人都會想到它針貶時事、將歷朝各代「八卦」故事，變成表演題材的黑色幽默文化，如果古代有名嘴，那肯定就是相聲演員，在八卦山聊八卦，也成為這次巡演選擇彰化的原因之一，特為彰化300年巡演，留下紀念作品。

葉怡均強調，「十年磨一劍」，北曲今年30年，所有老師們的創作能量都達到了「藝潤珠圓」狀態，觀眾透過演出將能一睹演員精煉30年的技藝與演技，尺度之辛辣，絕對顛覆觀眾口味，《藝潤珠圓》10月15日下午2點半，在員林演藝廳與觀眾相見，詳情可洽02-22345610或台北曲藝團粉專。

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