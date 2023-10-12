提升準公共幼兒園品質、規範要遵守 教育部：違規地方政府可解約

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針對教育再公共化聯盟批評教育部未做好「準公共」幼兒園的管理，導致他們辦學品質不佳，教育部回應，為確保幼兒接受合宜之教育及照顧，全國公私立幼兒園均須遵守一致之法令規範。準公共幼兒園如有違反法令規定，除依法處罰外，地方政府也得衡量其情節，於次學期或次學年解除契約。

教育再公共化聯盟要求增加公立及非營利等公共化幼兒園的數量，教育部表示，擴大公共化供應量始終是政府的施政重點，106至112年已累計增加3295班，是我國少子女化對策計畫推動前17年的2.3倍，112學年公共化供應量約26萬名。教育部會持續協助地方政府於公共化量能尚有不足之地區，增加公共化幼兒園(班)及2歲專班。

教育部說，為提供家長更多選擇平價的機會，政府與符合六項合作要件的準公共幼兒園合作，家長每月繳費不超過3000元。112學年合計公共化及準公共幼兒園提供超過48萬就學名額，就學費用降低家長實質有感，也有助於確保幼兒就學機會。目前整體2歲至入國小前幼兒入園率已經超過80％，其中2歲入園率已超過46％。

對於教育公共化聯盟批評教育部未做好準公共幼兒園的管理，教育部指出，為確保幼兒接受合宜之教育及照顧，全國公私立幼兒園均須遵守一致之法令規範。準公共契約採3年1期，113學年（113年8月）即將進入第3期程之作業，相關合作要件之研修，教育部將以幼兒最佳福祉為考量，持續聆聽各界意見。