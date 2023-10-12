納智捷n7會員預購下午開搶 官網瞬間爆量一度癱瘓

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納智捷（LUXGEN）n7身為首輛國產純電車，量產上市時程備受各界矚目，納智捷12日正式發表《PURE for all純電未來藍圖》，揭露n7將分五人及七人座共三車型，針對已預約的近2.5萬位純電會員99.9萬元至134.9萬元的預購價，於下午3時於官網開放後，隨即湧入大批會員，由於瞬間爆量，網路一度癱瘓，所幸納智捷網路人員嚴陣以待隨即排除。

納智捷在去年底兩波分別開放純電代言人、純電夥伴們預購後，由於承諾最低車價將不到百萬元，為國內最超值純電車，因此立刻吸引2.5萬人付訂千元預購。

經過近一年等待，納智捷12日宣布，n7拍板將推出三車型，包括「n7五人亮點版」（純電會員預購價129.9萬）、「n7七人亮點版」（純電會員預購價134.9萬），以及不惜成本讓利的「n7五人純粹版」（純電會員預購價99.9萬）。

納智捷表示，n7將標配12.3吋數位儀錶板＋15.6吋中控螢幕，續航里程505公里、零百加速7秒內以及ADAS Lv.2＋的智慧自動駕駛輔助功能。

納智捷指出，由於電動車的關鍵零部件供給穩定性，與取得價格變動風險，產品定價或許將變動，唯有純電會員仍享有預購價格優惠，此外，因參與預購讓車廠可更精準有效率加速生產，因此此次會員若再加入萬元預購，將可早於一般消費者以最優惠價格優先交車。

除享有最優惠車價，納智捷表示，入主「n7五人／七人亮點版」再享四年充電最高40％回饋，或是選擇LUXGEN壁掛式充電樁（價值3.99萬元），「n7五人純粹版」即享四年充電最高20％回饋。

由於車價以及充電回饋都相當優惠，今日下午3時開放最後預購後，隨即湧入大批會員，預購網頁也一度癱瘓，所幸納智捷隨即排除，在短短一小時內，繳交萬元預購金的會員已突破1,000位。

根據此次納智捷針對2.5萬位純電會員推出的正式預購價，車價自99.9萬至134.9萬元，會員需先確認為純電代言人或純電夥伴，第一批的純電代言人自今日開始至23日開放正式預購，純電夥伴則自15日起至23日止。

納智捷表示，完成萬元預購金繳交，即可依專案承諾選購最低百萬入主n7的優惠價格並獲得優先交車序位。