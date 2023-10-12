中碳前三季獲利跌幅小於營收 第四季審慎樂觀

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中碳（1723）雖然前三季營收64億元，遠低於去年同期的82億元，但，因碳材料出貨增加，帶動毛利率提升等因素，今年前三季自結每股稅後純益4.93元，只比去年同期的5.82元，少了近1元，獲利跌幅小於營收，展望今年第四季國際油價和軟瀝青價格應有支撐，碳材料產品持續穩定出貨，整體營運仍是偏向樂觀。

中碳發言人陳宜宏12日表示，中碳9月自結合併營收為5.3億元，年減32％，稅前盈餘1.32億元，年減34％，二者跌幅接近同步，主因為9月無外銷軟瀝青以及其他外銷船期調整的關係。

不過，累計今年前三季合併營收64.03億元，比去年同期的82.23億元，雖然年減22.13％，但，前三季每股稅後純益4.93元，比去年同期的5.82元，跌幅則為15.15％，獲利跌幅小於營收，主要原因是碳材料產品銷售維持暢旺，為公司營運穩定性提供助益。

陳宜宏指出，近期，全球情勢詭譎多變，國際油價動盪劇烈，油國組織和俄羅斯宣布減產到年底，使西德州原油直接上漲到90美元以上，旋又因對景氣復甦的疑慮，又下跌了10％左右，但以巴戰爭突然加劇，對國際油價再投入巨大變數，也使得與油價連動的中碳煤化產品，價格隨之波動。

不過，他說，展望第四季，國際油價應有支撐，加上軟瀝青價格已有支撐，碳材料產品持續穩定出貨，雖然11月份有公司例行歲修影響，整體營運仍是偏向樂觀。