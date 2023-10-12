《國際金融》地緣政治不安 Stournaras：ECB不該停止購債

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐洲央行(ECB)官員Yannis Stournaras表示，歐洲央行不應該提早停止債券的購買，因為歐洲央行可能仍需要安撫市場的不安情緒。

在周四出刊的專訪中，這位希臘央行行長還對路透表示，中東戰爭有延長的風險，可能會帶來停滯性通膨；他還反對提高銀行必須持有的存款準備金。

有關提早結束債券購買的呼籲，Stournaras反駁了部分歐洲央行同事，他認為，在充滿地緣政治的環境中，歐洲央行需要用一些「銀彈」。他說：「我認為，結束債券購買沒有任何價值，特別是在目前新的不確定局勢之下」，「因此我們需要保持彈性，並在必要的時候採取行動」。

由於此前的通膨，迫使歐洲央行放緩了長達十年的刺激政策，歐洲央行在去年幾乎停止了債券購買。

但是ECB保留了「傳染病緊急購買計畫」，作為防止負債累累的義大利借貸成本突然飆升的「第一道防線」。

Stournaras也淡化了市場對義大利公共財政的擔憂。指在近十年裡，義大利因違約、三次紓困，和大量勒緊財政腰帶，而幾近迷失方向。但該國最近重新獲得了夢寐以求的投資級信用評級。

他說：「目前義大利的情勢沒有引起任何特別擔憂，但前提是義大利政府將諮詢歐盟執委會，並向投資人保證它將繼續遵守與歐盟達成的預算赤字協定」。

在談到戰爭時，他表示，戰爭往往帶來停滯性通膨，即結合高通膨和經濟停滯，有時候是因為原料進口將變得更為昂貴而導致。但他告誡指出，現在下定論還太早。

最後他指出，自從歐洲央行上次政策會議的升息以來，借貸成本已有上升，結果是債券殖利率升高；他並質疑，是否需要透過提高銀行的最低存款準備金，來進一步收緊政策。此舉將從金融體系抽走現金，並將減少歐元區20家央行支付給本國銀行的利息。

Stournaras說：「目前看來，我們沒有理由現在去收緊貨幣政策，因為提高最低要求，即意指著收緊貨幣政策」。