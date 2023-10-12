國聚建設攜手《國家地理》呼籲保護野生動物：12／3中央公園路跑即將跑開跑

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路跑不只是一項運動，也是一種生活方式，對健康的承諾；就像生活中追求的—不斷前進，不斷進步。中部知名品牌建商—國聚建設，不僅是土地的守望者，更是野生動物的守護者。2023 年 12 月3日，由國聚建設獨家協辦、《國家地理》雜誌中文版、大石國際文化主辦的「野生動物路跑 Run for Wildlife」，今年將再度於臺中中央公園盛大開跑，與台中市政府共同打造友善野生動物FUN城市！

除了野生動物路跑帶來的樂趣，沿途感受中央公園自然景觀之美之外，國聚建設施純弘總經理表示，更希望民眾在都市生活中，重視野生動物的棲息地；支持、保育珍貴的自然界和野生動物—盡我們能做的，讓土地和野生動物可以共生共存，確保未來的世代，也能享受到大自然的美麗和神奇。

今年野生動物路跑活動號召六千名跑友，延續以往的「零紙杯」方式進行賽事。根據都市常見的保育類野生動物，選定雄糾氣昂的猛禽「鳳頭蒼鷹」，為路跑主題動物，並以插畫風格的鳳頭蒼鷹設計參跑禮。其中跑衣與提袋秉持回收再利用的概念，使用寶特瓶回收紗線再製而成，落實垃圾減量與一次性塑膠包裝。

2003年，臺中市第一次記錄鳳頭蒼鷹；2005年，牠們開始在車水馬龍街道上繁殖。回顧至今，鳳頭蒼鷹在臺中市繁殖已將近二十年。12月舉辦的路跑活動，盼民眾更加重視鳳頭蒼鷹在都會區的棲地，並呼籲民眾在窗戶外側貼上貼紙、減少使用黏鼠板、改善道路設計動物廊道、增強野生動物救傷概念。

本屆路跑組別有11KM組、5KM組與5KM親子組，活動收益部分捐贈予「臺中市野生動物保育學」以及「美國國家地理學會」支持臺灣及世界各地優秀的探險、研究計畫及野生動物保育行動。

當日活動除了《國家地理雜誌》主題專區，另外還有「草食動物聚樂部」—邀請無肉蔬食界霸主：秒殺美食餐車〈樹巢〉、〈善良肉圓〉等知名友善環境、動物保育的夥伴攤位共襄盛舉，一同打造「蔬」中自有「黃金屋」。現場更結合摸彩活動、有獎徵答、趣味遊戲與野生動物保育體驗，提供更多跑友認識鳳頭蒼鷹。最大獎為中國南方航空提供的臺北至歐洲往返經濟艙2人同行機票，為整場活動帶來熱鬧氣氛。

國聚建設與國家地理雜誌邀請民眾穿上跑鞋，共創友善的生態環境，

為12.3(日)野生保育類動物而跑。就像國聚建設的核心價值—對的人、事、物，會自然的聚在一起。期待民眾一同創造美好的回憶，成為保護生態系統的一份子。

國聚建設住戶報名專區：https://www.natgeomedia.com/event/2023/tw_runforwildlife/guoju.html

國家地理雜誌報名專區：

https://www.natgeomedia.com/event/2023/tw_runforwildlife/index.html