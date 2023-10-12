專訪》以坂本龍一為音樂之父 小提琴家成田達輝訪台

伊利莎白國際音樂大賽銀獎得主、日本小提琴家成田達輝再次來台，將和他的好搭檔鋼琴家李昀陽同台演出，除了多首炫技小品，還有已故日本作曲家坂本龍一的作品，成田達輝表示，他和坂本龍一很有緣份，他也以他為音樂道路上的「音樂之父」。

成田達輝表示，他小時候就很常聽母親在家裡演奏坂本龍一的作品，從他的音樂獲得許多啟發，沒想到長大之後能有機會和坂本龍一談論音樂，錄製他寫的作品，「對我而言，他是我的音樂之父。」

這次要演奏的坂本龍一作品〈獻給伊利亞〉，是為在烏克蘭戰火中的人而作，也是坂本龍一和烏克蘭小提琴家伊利亞（Illia Bondarenko）合力創作的作品，表達了伊利亞在防空洞裡拉琴，而外頭是戰火的狀態，期望世界和平，不要再有戰爭。成田達輝表示，「這是一首悲傷的作品，能夠碰觸到人的內心。」

在疫情前，成田達輝經常來台灣演出，不管是在教堂裡的私人音樂會，或是在國家演奏廳面向公眾的演奏，都令觀眾印象深刻，有次在台上發生斷弦，當下他和台下觀眾借弦，緊急換弦後，再次上台演出。

喜歡吃台灣的滷肉飯，立志要吃遍台灣不同口味的滷肉飯，成田達輝對中文字並不陌生，帶著對日語漢字的熟悉，猜測演前海報上頭字詞的意思，看著中文讀出日文，「時間」、「地點」、「指導教授」，感受力十分敏銳的他，有時是透過感覺接收文字訊息，和合作多時的旅法鋼琴家李昀陽兩人則是以法語溝通，轉換自如。

作為伊莉莎白大賽得主、法國隆提博大賽得主，成田達輝表示，他最初學小提琴有個浪漫的理由是鋼琴師母親的心願，「媽媽說她懷我時曾許願，如果是男孩就讓他學小提琴，如果是女孩就學鋼琴。」

也因此成田達輝學了小提琴，他表示從小到大幾乎琴不離身，「不管是在車上、森林或是去露營，我都要帶著琴練琴。」對於成田達輝而言，他練琴的初衷是想和更多人分享音樂，也是演奏帶著他到世界各地演奏。

在疫情後，成田達輝現在是一家之主，有個2歲半的女兒，他的太太是日內瓦鋼琴大賽首獎得主、日本鋼琴家萩原麻未，同為音樂家，全家有時一起外出巡迴演出。

成田達輝表示，在事業與家庭之間，他仍是以家庭為重，「事業對我來說，是奠基在我喜歡做的事情，演奏我想要演的曲目。但或許說，音樂也已經是我生活的一部分，很難真正地把事業和家庭分開。」

在疫情之後的成田達輝，更渴望能和觀眾分享音樂，選擇多首炫技小品，是始於想和觀眾直接溝通的想法，「我們都曾經歷經過疫情的封鎖，這些炫技而好聽的作品，可以直接地打到觀眾的心，和觀眾對話。」

李昀陽表示，他和成田達輝是多年前在加拿大的私人音樂會相識，兩人在音樂上很有共識和默契，「我們對於音樂的想法不是溫和或中庸，而是希望能展現積極度和表現力，我們很有共識，也會往同樣的方向走。」演出將於10月12日在台北誠品表演廳、14日在高雄衛武營表演廳登場。