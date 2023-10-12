新竹縣推廣書法教育 15日辦全國書法比賽

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新竹縣致力推動書法教育，培養學生對書法藝術的探索、鑑賞及書寫能力，縣長楊文科和縣議員呂宛庭等人12日到新埔鎮文山國小，了解書法教室的實際運作，鼓勵學生多學書法，透過運筆了解文字結構，能更加熟悉書法美學，第2屆縣長盃全國書法比賽15日將在六家國小登場。 文山國小彭源正表示，該校為書法特色學校，運用補助增添電腦、單槍投影機、文房四寶等設備，並設置畫軌、作品裱褙、書法情境佈置等，由主任郭榮治擔任師資，從楷書筆劃、範本習寫及篆書的臨摹，推動中年級生每周一節書法課程，並有外聘講座提升書法教學。

楊文科說，從112年到116年推動書法教育整體計畫，由書法家賴煥琳擔任總執行長，策畫從全縣學校先選出種子學校，讓國小低年級學生先學硬筆書法，中年級學生開始學習毛筆寫書法，逐步推行，讓大眾重視書法教育，一起傳承中國傳統書法藝術之美。

楊文科看到學生運筆自然流暢，對文字結構很有概念，讚許老師們教學用心，也能透過投影設備，讓學生們清楚看見老師的示範，學生在過程中能陶冶性情，潛移默化提升涵養及文化力。

教育局長楊郡慈表示，該局補助學校可遴聘書法專長教學人員，推動實施國小中年級每學年每班至少實施4堂課書法教學，鼓勵結合本位課程設置書法特色學校，暑假完成7場次全縣書法教學師資研習增能工作坊，並規畫辦理「送書法資源到學校」教師研習，預計4年後全縣100％國小基層教師完成培訓。

此外，教育局結合新竹縣文化基金會主辦第2屆「縣長盃全國書法比賽」和「112年度縣長盃硬筆書法比賽」，15日將於六家國小登場，鼓勵學生踴躍報名參加，將書法藝術融入生活美學。