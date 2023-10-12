台灣軟體新創攜手泰國能源上市龍頭 雙方簽署MOU

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新創團隊慧景科技在台灣光電監控市場持續成長，年度同期已成長 31.5%，近日更成功外銷海外，與泰國上市公司海灣能源開發公司 (Gulf Energy Development Public Company Limited 以下簡稱 Gulf，BKK: GULF) 簽署雙方合作意向書，Gulf 全球再生能源資產的軟體維運系統將採用慧景科技的解決方案。Gulf 總經理Amnuayporn Prakobnoppakao 表示，因 Gulf 五年內計畫積極擴張全球能源資產，盼藉由慧景科技的技術經驗作為後盾，協助加強維運管理效率。

Gulf 為泰國最大的民營發電公司之一，提供電力服務給泰國數個工業區與民間企業。旗下擁有風電、光電、水力和生質能等多種再生能源資產，總裝置容量達到 5.7GW，今年 Gulf 更成功成為泰國政府再生能源計劃中最大的得標企業之一，計劃未來五年內新增超過 2GW 的裝置容量。慧景科技的執行長黃建峯表示，這是慧景科技一年內，在東南亞再生能源市場中取得的第二個大型能源資產上市公司客戶，同時，拿下 Gulf 這個客戶，也代表著慧景將太陽能領域擴展到其他再生能源管理領域的里程碑。

黃建峯指出，Gulf 因為資產擴張速度快，且因為 PAA (雙邊購電協議)的複雜度高，人力已難以負荷追蹤資產價值，因此選擇慧景科技平台協助自動產生合約報表、維運工單，降低人工龐雜計算。黃建峯說，現在每分鐘有超過 100,000 個物聯網裝置同時向我們的平台傳送發電數據，擴展性和穩定性是推動我們在國外市場知名度的關鍵因素，在泰國除了與 Gulf 的商業進展外，今年還拿下 SCG Chemical 的 6.4 MW 浮動型太陽能發電廠監控系統，證明台灣的軟體業也有出海外銷的能力。

2023 年台灣國際智慧能源週將於 10月 18 日於南港展覽館開跑，慧景科技也將於該展會上首度發布跨再生能源的資產管理平台、以及針對綠電轉供配比的 AI 綠電採購平台。