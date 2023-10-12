外資敲進緯創2.18萬張 華邦電登買超冠軍

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【旺得富理財網 王順泉】聯準會官員釋出鴿派言論，美股連4紅，激勵今天台股續漲，加權指數開高走高上漲153.88點，收16,825.91點，站上季線，成交量2,965億元。台積電漲6元同步收復季線，AI股轉強，緯創大漲4.4%、技嘉強彈3.8%，熱門股矽統爆出21萬張巨量攻上漲停。

今天外資買超239.81億元，投信買超19.94億元，自營商買超24.90億元，合計3大法人買超284.66億元。

外資買超第一名為華邦電2.55萬張，連續四天買超都逾萬張，累計6萬6,829張。AI股方面，大買緯創2.18萬張，但卻減碼廣達5,675張、英業達5,142張。另外買進定穎投控近萬張，股價漲停再創掛牌新高。

高股息ETF操作也不同調，敲進00878國泰永續高股息1.16萬張，賣超00929復華台灣科技優息1,906張。

台股站上季線後，均線糾結區轉而成為支撐

法人表示，雖然中東爆發戰事，但聯準會官員放鴿，美債殖利率由高檔回落，市場情緒轉趨樂觀。儘管以巴衝突推升地緣政治風險，但油價並未進一步攀升。台股站上季線後，上檔已無均線壓力，過去2個月盤整的均線糾結區轉而成為支撐，加上基本面由谷底翻揚，只要量能持續增溫，後市不看淡。

外資今天買超上市個股前10名為：華邦電(2344)25,556張、緯創(3231)21,874張、中信金(2891)17,003張、長榮航(2618)14,179張、台積電(2330)12,708張、國泰永續高股息(00878)11,602張、鴻海(2317)11,571張、永豐金(2890)11,275張、兆豐金(2886)10,483張、定穎投控(3715)9,680張。

外資今天賣超上市個股前10名為：佳世達(2352)6,776張、廣達(2382)5,675張、英業達(2356)5,142張、南亞科(2408)4,221張、啟碁(6285)2,937張、偉訓(3032)2,046張、聯鈞(3450)2,013張、復華台灣科技優息(00929)1,906張、寶成(9904)1,853張、正文(4906)1,784張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。