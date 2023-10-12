邁向永續發展目標的客家活動 就在臺北客家義民嘉年華

臺北市一年一度全臺最盛大的客家義民嘉年華活動將於10月21日至23日在中正紀念堂兩廳院藝文廣場盛大登場，並以「省到幾時 SDGs」為活動主軸，今日上午10點在臺北市市政大樓1樓中庭召開活動記者會，除了介紹今年迎接全臺23尊義民爺及忠勇公到臺北一同祈福，包括有迎神遶境、祭祀典禮、挑擔奉飯、創意踩街、客家藝文展演及客莊攤位等內容重現客家傳統民俗外，為展現臺北都會客家「多元性」、「在地化」、「青年化」，現場由2022全國競技啦啦隊大賽團體組冠軍輔仁大學競技啦啦隊開場、J HALL搖滾小小兵不斷電演出、「全國學生客家手搖飲大賽」第一名景文科大浮塵子奉茶，邀請市民朋友一起啟動臺北客家義民嘉年華。

臺北客家義民嘉年華越辦越創新、越新穎，主辦單位臺北市政府客家事務委員會徐世勲主任委員表示，本次活動主軸-省到幾時，用客語唸SangˋDo Giˋ Siiˇ（四縣腔），取每字字首，就是SDGs，因應未來挑戰，聯合國提出17項永續發展目標「SDGs」(Sustainable Development Goals, SDGs)，這永續發展的概念和客家精神不謀而合，而這些核心發展目標，客家阿公婆早就實踐，在生活中深根固蒂，特此臺北市客委會也延伸客家版SDGs，希望透過一系列的活動宣傳，讓民眾感受屬於客家的省道。

客家食物與文化特色，已在人們心中深耕美味形象，而客家人的茶飲更是以獨特的風味和健康益處而聞名。先前「2023臺北客家義民嘉年華」於9月23日舉辦「窈窕盃全國學生客家手搖飲大賽」，以客家東方美人茶為比賽主角，邀請全國學生發揮創意，調配出屬於臺北客家的新風味，本次活動共計30組報名參賽。最終比賽結果以景文科技大學-浮塵子隊奪冠，特此於今日記者會上進行奉茶活動，邀請長官貴賓一同品茶，除此之外，更舉辦兩場一日店長活動進行推廣，邀請新生代藝人范范、治廷、令宇辰、陳柏森擔任活動嘉賓，帶領市民朋友們窈窕義夏。

今年於活動會場擴大親子文化體驗專區，為提升家庭參與率，規劃三大體驗活動，有哥哥姊姊趣味說故事的哈哈糖故事屋、和「草山市集」合作，利用再回收物資實踐永續精神及職業體驗的HAKKA小老闆市集、以及用壓克力原料和造型貼紙設計獨一無二的小盆栽彩繪，都是今年的亮點之一。另外也設立繪本故事迷宮探索、小主播照相館，更用互動遊玩方式，讓親子更了解客家文化及永續發展精神，打造全齡的會場空間、不一樣的母語學習等精彩活動內容。

家樂福impact概念店響應聯合國SDGs永續目標，在店內傳遞目前實踐的減少食物浪費、健康生活、以人為本、愛護環境、生物多樣性的精神。臺北客家義民嘉年華今年度與家樂福進行跨界合作，以永續商品打造創意神豬、現場擺設永續發展市集攤位等方式，宣揚SDGs的精神理念，將在10月22日義民之夜「街吼臺北」帶來獨創演出，由跨世代歌手，以金曲、嘻哈、電音及R&B等特色演唱，響亮臺北。開場由重金屬客家音樂揭開序幕，金曲歌王羅文裕與最年輕的冠軍搖滾樂團J HALL，合體呈現鍍金客曲，展現出跨世代演出的音樂魅力，接續由粹垢、龔德及偶像男團OPENsi等藝人震撼登場，讓活動熱鬧不間斷，使更多民眾認識客家。

今年活動在兩廳院藝文廣場、臺北客家文化主題園區與西門町舉辦，周邊交通便捷，緊鄰許多商圈，臺北市政府客委會鼓勵民眾搭乘大眾交通運輸工具前來參加活動，共同響應永續環保新生活。