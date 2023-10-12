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淡水聖賢祠牌位用光光 公所砸510萬增1440個神主牌位

  • 中時即時 蔡亞樺
增設牌位區域照。（淡水區公所提供／蔡亞樺新北傳真）
增設牌位區域照。（淡水區公所提供／蔡亞樺新北傳真）

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新北市淡水區聖賢祠2014年啟用，迄今共設置1946牌位，去年12月就用罄，淡水區公所考鑑於民眾需求迫切，由新北市殯葬管理處補助510萬元，在聖賢祠一樓增設1440個神主牌位，10月17日開放受理增設神主牌位區的使用申請。

淡水區公所表示，過去年均約300件的牌位申請量，期盼此次之增設能提供民眾更多緬懷先人的選擇。啟用需知及申請書表已於公所網頁及臉書公告，請民眾依現場動線依序辦理相關手續，相關事項可洽詢（02）2801-3215。

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