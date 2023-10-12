新台幣午後大舉收復失土 小貶0.3分、收在32.125元

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台北股匯市脫鉤，台股12日上漲逾百點，惟市場對美國聯準會（Fed）鴿派發言反映告段落，美元指數持穩，市場觀望美國稍晚將公布的消費者物價指數（CPI），新台幣兌美元早盤隨亞幣回跌，一度重挫近1角，但隨著台股漲點擴大，新台幣午後收復失土，終場收在32.125元、小貶0.3分，隨匯市震盪加劇，總成交量擴大至18.025億美元。

匯銀人士指出，外資繼續回補台股239.81億元，但12日股匯明顯不同調，新台幣早盤狂瀉近1角，最低見32.217元，而央行伺機進場調節，上午防守相當積極，一舉讓新台幣收復失土，午後大致呈現平盤震盪，尾盤更是一度由貶轉升，匯價宛如搭雲霄飛車，上下高低震盪近1角，終場小貶0.3分作收，無緣收下連五紅。

根據央行統計，美元指數持穩，主要亞幣大致在區間內震盪，惟日圓下挫0.28％跌幅最深，而人民幣及新台幣各貶0.01％；韓元小升0.01％、新加坡幣升0.05％。

匯銀主管表示，早盤外資雖買超台股，但本月仍有少量股利匯出，加上出口商還在觀望，少了出口商賣壓，「以前有人肯丟，就有人撿，當然匯價就守在那邊」，但今日匯市一面倒都是外資匯出，新台幣因而迅速走貶，市場只剩央行調節苦撐，硬是讓新台幣收復早盤失土。

匯銀主管表示，市場觀望美國CPI數據公布，整體匯市偏向觀望氣氛，進出口商都沒有太大動作，預計等美CPI公布後，匯市才有更清楚方向。

外匯交易員則說，也要關注國際地緣政治風險，以巴衝突是否繼續升溫將是關鍵，由於國際輿論方向還沒有很篤定，現階段主要影響以軍工股、油價及黃金為主，匯市反映並不大，目前來看，以巴議題有點「雷聲大雨點小」。

後續來看，交易員分析，美債殖利率沒有繼續上攻，資金勢必會從美元流出來，反映在台股近期漲勢、我國出口表現也優於預期，預料在AI題材帶動下，加上消費電子旺季，出口狀況將陸續復甦，預料新台幣貶值壓力已大幅縮小，慢慢往升值的機會較高，短線先在32至32.45元大區間內震盪。