陳秀芳｜站上季線 留意重電、生技政策加持股

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

昨日美股四大指數續漲，其中費半指數上漲0.75％，今日台股開高震盪走高，台積電（2330）、聯發科（2454）漲幅1.1％、0.12％，終場大盤上漲153.88點，收在16,825.91點，成交量能放大逾3,000億左右，站回季線之上。

今日台幣匯率來到32.122附近，從資金流向觀察，電子成交比重維持在七成以上，來到73.64％，電腦及週邊設備、電子零組件族群成交比重為20.32％、9.32％，今天漲幅較大族群為化工、居家生活族群，漲幅2.33％、1.91％；表現相對弱勢族群為運動休閒、數位雲端族群，跌幅為0.38％、0.69％。

從技術面觀察，今日放量站上季線，但季線壓力仍大，持續區間震盪看法不變；OTC走勢與加權指數同步，漲幅1.22％，今日漲幅較大的族群為電子通路、通信網路族群，漲幅為3.07％、2.11％；表現相對弱勢族群為建材營造族群，跌幅為0.02％。

今日設計IP、利基型記憶體IC以及電腦板卡指標漲勢不俗，其中設計IP指標裡的M31（6643）、創意（3443）漲幅9.11％、7.62％；利基型記憶體IC的晶豪科（3006）、鈺創（5351）以及愛普*（6531）亦有3.63％~4.7％不等的漲幅；在電腦板卡指標裡的小飆股麗臺（2465）已拉出連三紅，今日漲幅9.17％；最後，光纖產品指標裡亦有三檔股票漲停，星通（3025）、前鼎（4908）、華星光（4979），而德勝（8048）亦有8.76％的漲幅，後續可留意相關族群的延續性。

今晚美國將公布CPI數據，市場關注重點由經濟數據轉為Fed的態度，而近期Fed鴿派談話帶動美國科技股漲勢，亦帶動台股加溫；九月營收已全數公布完畢，今日除權值股外，中小型股也回神，整體而言，多頭行情已升溫，影響台股後勢三因子亦轉好，外資已連二日回頭買超台股470億左右，操作上擇優布局營運展望無虞的個股看法不變，留意重電、生技等政策加持股。

※本資料由鴻光投顧分析師陳秀芳提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。