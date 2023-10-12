王道銀行推出「王道巴菲投」證券交割存款帳戶

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

王道銀行（O-Bank）推出與元富證券合作的「王道巴菲投」證券交割存款帳戶，採全數位線上申辦，新客戶可享一次開立數位存款帳戶與證券交割帳戶的便利，也滿足既有客戶對加開證券交割戶的需求。

王道銀也宣布，「王道巴菲投帳戶」推出後，即日起至今年12月31日，與元富證券合作提供新戶禮與交易禮等優惠，回饋總價值達1,363元，王道銀行更提供「王道巴菲投」帳戶每月25次免費跨行轉帳優惠。

王道銀指出，在今年12月31日前，於王道銀成功同時開立王道銀行數位存款帳戶及「王道巴菲投帳戶」的新客戶，只要啟用王道銀行網路銀行及完成元富證券戶線上開戶，並約定「王道巴菲投帳戶」為元富證券戶的交割帳戶者，王道將提供200元現金回饋，元富證券亦將提供價值200元之超商商品卡。現金回饋將於明年1月發放，匯至客戶於王道銀行的一般數位存款帳戶。

此外，王道銀表示，在前述活動期間內，凡完成任一筆證券交割款扣款成功，可獲得由王道提供的價值500元的電子洗車券；首筆證券電子交易成交扣款成功，還可再享由元富證券提供的台股電子交易額度50萬元手續費抵用金優惠。

王道銀也說，「王道巴菲投帳戶」即日起開放申辦，不論是王道銀行的新舊客戶，凡於今年12月31日前，完成「王道巴菲投帳戶」開戶，自成功開戶當月起至明年3月31日止，每月可享25次免費跨行轉帳之優惠，其中ATM免費轉帳次數上限為5次。