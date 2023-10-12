記憶體看到隧道口的光 3檔供貨輝達有想像空間

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【旺得富理財網 旺得富編輯中心】威剛董座陳立白一句記憶體苦熬兩年，終於看見隧道口的亮光，帶動記憶體概念股往上竄高，分析師點名看好模組廠威剛、十銓、品安、創見、宜鼎、宇瞻上半年逐步走揚，其中又以威剛因手上握有龐大低價庫存，備受期待；另外有3檔記憶體廠包含群聯、華邦電和宜鼎打入輝達供應鏈，甚具想像空間。

TrendForce預估，2024年DRAM和NAND Flash需求位元將年增13%和16%；而陳立白在上周接受訪問時也表示，記憶體經過兩年苦熬時間，終於見到隧道口的光明，不管是DRAM或是NAND第四季合約將上漲10%～15%，現貨價更是「逐月」、甚至「逐周」調漲，在供給有限之下，2024年一整年都看好。

萬寶投顧賴建承表示，記憶體模組當中，包括威剛、十銓、品安、創見等4檔，第二季獲利皆較第一季成長，其中威剛上半年EPS為1.1元、品安有1.34元，創見則達1.47元，至於十銓則小幅虧損。至於毛利率較高的宜鼎上半年EPS6.68元，宇瞻則有2.01元，其中宜鼎和宇瞻股價站上所有均線，一旦突破箱型整理，走勢將一發不可收拾。

賴建承認為，隨著價格高漲，擁有龐大庫存利益的威剛可望是大贏家，威剛首季EPS僅0.09元，第二季跳升至1.02元，隨著三星想調漲20%，將使得擁龐大低價庫存的威剛有驚人庫存利益。

萬寶投顧蔡明彰則指出，群聯受惠中國十一長假出貨50億元，月增25%，扭轉連續14個月年減。日前大摩（摩根士丹利）出具報告，群聯順利打進輝達AI伺服器供應鏈，給予目標價470元。另外，NAND控制IC點序9月營收則有1.67億元，創17個月新高，月增17%。

南亞科月營收27.2億、月增6%、年減15%；華邦電67.7億元，同樣月增5%，但年減8%，蔡明彰認為，兩家營收必須轉為年增，才能證明需求好轉。

他表示，現在記憶體現貨漲幅上看15%，造成中下游廠商去追價，才會形成DRAM模組廠營收月增幅度高過於生產業者。

蔡明彰說，華邦電切入AI的HBM（高頻寬記憶體），預計2024下半年量產，華邦電將成首家出貨給輝達的台灣業者，硬生生比南亞科、旺宏多了想像空間。另外以工控為主的宜鼎，將在10月下旬和輝達發表新的人工智慧解決方案，預估今年EPS為17元，明年上看25元。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。