跨越國界創造先鋒蘇格蘭威士忌翹楚Maureen Robinson成為史上第一位肯塔基貓頭鷹女性首席調酒師

擁有優質波本和裸麥威士忌品牌 Kentucky Owl 肯塔基貓頭鷹的Stoli 烈酒暨葡萄酒集團,日前宣佈任命於蘇格蘭威士忌產業工作已45年的莫琳羅賓遜 (Maureen Robinson) 加入首席調酒師團隊,於蘇格蘭威士忌界有蘇媽媽暱稱的莫琳 (Maureen),先前與 Johnnie Walker約翰走路、The Singleton 蘇格登、布坎南威士忌 (BUCHANAN'S) 和老帕爾威士忌 (Old Parr) 等蘇格蘭威士忌品牌合作,創造出許多膾炙人口的風味,締造蘇格蘭威士忌巔峰。這項任命標誌著該品牌激動人心的時刻,第一位女性首席調酒大師加入,也意味著Kentucky Owl 肯塔基貓頭鷹將以蘇格蘭工藝視角來製作波本威士忌和裸麥威士忌,為威士忌產業帶來創新領域與發展。

莫琳 (Maureen)表示,我真的很期待進入波本威士忌行業,作為第一位肯塔基貓頭鷹女性首席調酒大師,我期待成為對威士忌釀造充滿熱情且有抱負女性從業者的榜樣。我很榮幸能擁有這個有機會與Stoli集團合作,讓我在蘇格蘭職業生涯中的專業知識帶到肯塔基貓頭鷹。也很高興現在能夠更加了解如何使用全新美國橡木桶影響風味,以及區分這些口味以創造新威士忌的奇妙過程。

肯塔基貓頭鷹品牌台灣代理英勝國際表示,其實身為蘇格蘭威士忌調酒大師,莫琳 (Maureen)對波本威士忌並不陌生。由於蘇格蘭威士忌廣泛使用二次波本桶,已經熟悉與知道如何欣賞波本威士忌酒桶對蘇格蘭威士忌風味的影響。2012年莫琳 (Maureen)成為擲杯守護者Keeper of the Quaich,2019年入選蘇格蘭威士忌名人堂,2022 年 10 月被授予「擲杯大師Master of the Quaich」稱號,表彰她在蘇格蘭威士忌領域的重大成就。身為全球少數幾位女性首席調酒大師之一,她也發揮舉足輕重的地位,創造了自己的語言描述在品嚐威士忌時能夠察覺到的東西,參與開發和製作出蘇格蘭威士忌風味輪,現已被許多蘇格蘭威士忌公司、專家和威士忌愛好者使用。

