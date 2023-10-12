前往主要內容
工商時報LOGO

跨越國界創造先鋒蘇格蘭威士忌翹楚Maureen Robinson成為史上第一位肯塔基貓頭鷹女性首席調酒師

  • 工商時報 黃志懋
威士忌工藝大融合，肯塔基貓頭鷹Kentucky Owl宣佈任命莫琳羅賓遜 (Maureen Robinson) 加入首席調酒師團隊，肯塔基貓頭鷹旗下系列款，包含：全球跨界合作Takumi「匠」版和聖派翠克版系列，禁酒令復刻版封存及純裸麥威士忌狂歡節 XO 蘭姆酒桶限量版。圖/業者提供
威士忌工藝大融合，肯塔基貓頭鷹Kentucky Owl宣佈任命莫琳羅賓遜 (Maureen Robinson) 加入首席調酒師團隊，肯塔基貓頭鷹旗下系列款，包含：全球跨界合作Takumi「匠」版和聖派翠克版系列，禁酒令復刻版封存及純裸麥威士忌狂歡節 XO 蘭姆酒桶限量版。圖/業者提供

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

擁有優質波本和裸麥威士忌品牌 Kentucky Owl 肯塔基貓頭鷹的Stoli 烈酒暨葡萄酒集團，日前宣佈任命於蘇格蘭威士忌產業工作已45年的莫琳羅賓遜 (Maureen Robinson) 加入首席調酒師團隊，於蘇格蘭威士忌界有蘇媽媽暱稱的莫琳 (Maureen)，先前與 Johnnie Walker約翰走路、The Singleton 蘇格登、布坎南威士忌 (BUCHANAN'S) 和老帕爾威士忌 (Old Parr) 等蘇格蘭威士忌品牌合作，創造出許多膾炙人口的風味，締造蘇格蘭威士忌巔峰。這項任命標誌著該品牌激動人心的時刻，第一位女性首席調酒大師加入，也意味著Kentucky Owl 肯塔基貓頭鷹將以蘇格蘭工藝視角來製作波本威士忌和裸麥威士忌，為威士忌產業帶來創新領域與發展。

莫琳 (Maureen)表示，我真的很期待進入波本威士忌行業，作為第一位肯塔基貓頭鷹女性首席調酒大師，我期待成為對威士忌釀造充滿熱情且有抱負女性從業者的榜樣。我很榮幸能擁有這個有機會與Stoli集團合作，讓我在蘇格蘭職業生涯中的專業知識帶到肯塔基貓頭鷹。也很高興現在能夠更加了解如何使用全新美國橡木桶影響風味，以及區分這些口味以創造新威士忌的奇妙過程。

「肯塔基貓頭鷹智者純裸麥威士忌」是傳統裸麥威士忌，由 95%高比例裸麥及 5%大麥搗碎製成，使用至少４年的威士忌。香氣濃郁而辛香，帶有一絲新鮮黑麥麵包的味道，略帶甜味焦糖和肉桂的味道。入口濃郁的黑麥風味瞬間滿盈口腔，刺激味蕾。新鮮黑麥麵包、荔枝及龍眼開始，慢慢轉向奶油肉桂吐司，最後以一絲英國核桃風味結束。酒精濃度:50.4%，建議售價:NT$1,650。圖/業者提供
「肯塔基貓頭鷹智者純裸麥威士忌」是傳統裸麥威士忌，由 95%高比例裸麥及 5%大麥搗碎製成，使用至少４年的威士忌。香氣濃郁而辛香，帶有一絲新鮮黑麥麵包的味道，略帶甜味焦糖和肉桂的味道。入口濃郁的黑麥風味瞬間滿盈口腔，刺激味蕾。新鮮黑麥麵包、荔枝及龍眼開始，慢慢轉向奶油肉桂吐司，最後以一絲英國核桃風味結束。酒精濃度:50.4%，建議售價:NT$1,650。圖/業者提供

肯塔基貓頭鷹品牌台灣代理英勝國際表示，其實身為蘇格蘭威士忌調酒大師，莫琳 (Maureen)對波本威士忌並不陌生。由於蘇格蘭威士忌廣泛使用二次波本桶，已經熟悉與知道如何欣賞波本威士忌酒桶對蘇格蘭威士忌風味的影響。2012年莫琳 (Maureen)成為擲杯守護者Keeper of the Quaich，2019年入選蘇格蘭威士忌名人堂，2022 年 10 月被授予「擲杯大師Master of the Quaich」稱號，表彰她在蘇格蘭威士忌領域的重大成就。身為全球少數幾位女性首席調酒大師之一，她也發揮舉足輕重的地位，創造了自己的語言描述在品嚐威士忌時能夠察覺到的東西，參與開發和製作出蘇格蘭威士忌風味輪，現已被許多蘇格蘭威士忌公司、專家和威士忌愛好者使用。

「肯塔基貓頭鷹智者純波本威士忌」特選4種4-8.5 年不同穀物配方的肯塔基純波本威士忌製成，濃郁的焦糖香氣，然後是可愛的香料風味，少量柑橘類水果，還有一點橡木和花香。口感呈現出極好的焦糖和香料味道，溫和的絲滑液體滑過舌頭。餘味中帶有肉桂、丁香，餘韻稍長一些，帶有焦糖和橡木的味道。酒精濃度:45.4%，建議售價:NT$1,600。圖/業者提供
「肯塔基貓頭鷹智者純波本威士忌」特選4種4-8.5 年不同穀物配方的肯塔基純波本威士忌製成，濃郁的焦糖香氣，然後是可愛的香料風味，少量柑橘類水果，還有一點橡木和花香。口感呈現出極好的焦糖和香料味道，溫和的絲滑液體滑過舌頭。餘味中帶有肉桂、丁香，餘韻稍長一些，帶有焦糖和橡木的味道。酒精濃度:45.4%，建議售價:NT$1,600。圖/業者提供

(工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒)

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 國慶連假後 勞保局發錢！明天這筆3.9萬元入帳 月底前共13筆一次看

  2. 緯創帶量殺 矽統、創意飆漲停 金融股吃紅 15檔閃金光

  3. 不止00929！八大官股搶買「3檔本月除息ETF」 抄底4檔債券共13萬張

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。