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燦坤切入新宅服務市場 第三家WanDau智慧生活概念店開幕

燦坤第三家「WanDau智慧生活概念店」12日開幕。圖／燦坤提供
燦坤第三家「WanDau智慧生活概念店」12日開幕。圖／燦坤提供

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燦坤（2430）自去年起開始布局「WanDau」商業版圖，先後在台北市、台中市開設智慧生活概念店，聯手建商、代銷切入購屋客3C家電需求市場，12日全台第三家「WanDau高雄華榮店」開幕，北中南據點建置完成，希望藉由全面的3C家電解決方案，搶攻新宅服務市場。

國內3C家電通路大品牌燦坤近年積極切入新建案的3C、家電需求市場，2022年起先後在台北市、台中市開了兩家「WanDau智慧生活概念店」，並與建商、代銷合作，例如萬吉建設、豐邑機構、海悅等，希望提供新購屋、成家的民眾全面的3C家電解決方案。

12日「WanDau智慧生活概念店」第三家、也是最後一家門市在高雄開幕，燦坤開發長李經緯表示，物聯網時代趨勢下，智慧家庭生活逐漸成為人們理想家的藍圖，燦坤於2022年啟動「WanDau商業模式計畫」，將建商在軟硬體服務上的缺口轉化為商機，從3C家電客製化選品、居家AIoT產品串接應用，到專業3C精品管家及電氣醫生的加值服務，為建案行銷注入新能量。

同日燦坤也宣布啟動「企業IT自由配」活動，未來不只針對家庭客群推動歡喜成家自由配專案，也將瞄準中小企業內需市場，量身打造客製化IT解決方案，導入360度全方位核心服務力，充分發揮3C家電通路平台優勢。

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