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基隆這處號誌遷移民怨起 謝國樑會勘確保居民通行安全

  • 中時即時 徐佑昇
基隆市信義區東信路55巷的號誌日前因為交通部道安會報指示判斷移除，但並無和當地積極溝通，造成早已習慣的居民困擾。（徐佑昇攝）
基隆市信義區東信路55巷的號誌日前因為交通部道安會報指示判斷移除，但並無和當地積極溝通，造成早已習慣的居民困擾。（徐佑昇攝）

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為避免行車駕駛混淆與執法疑慮，市府日前調整東信路與東光路口的交通號誌，由原55巷口改置東信、東光路口，但突然更換號誌導致民怨。基隆市長謝國樑12日與交通處副處長鍾惠存及議員陳宜、議員韓世昱現勘，了解調整為直立型號誌後的交通現況即問題，並重新提出試辦方案，將於1個月後檢討成效。

謝國樑指出，交通處配合道安會報的指示與專業判斷，針對交通號誌位置重新調整，惟居民反映使用較為不便，將由交通處及工務處研議後重新調整，先試辦左轉燈號誌與左轉標線，同時於路段設置告示牌作宣導。此外，也會將原先號誌與新設號誌先作保留，並請信義區公所規畫電桿下地方案，將於一個月後現場會勘，瞭解調整後的試辦成效。

市議員陳宜表示，長期以來信義區各議員都很關注東信路55巷口的交通問題，附近的居民也有保持用路的默契，但上周忽然紅綠燈就在無預警狀況下被拆除，也讓已經習慣的居民無所適從，而今天會勘的方向，是要復原當初的紅綠燈跟增設穿越號誌。

陳宜說，在同路段上面還有一個公車停靠站也是影響交通打結的原因之一，也希望交通處能評估是否有比較好公車停靠改善規畫。

交通處表示，東信路與東光路口在去年納入第40期易肇事路段改善計畫，經市府和交通部委員勘查研討後，調整號誌設置的位置，避免用路人產生混淆。東信路55巷口畫設「綠斑馬」以強化辨識，並以「黃網線」確保淨空，守護居民通行安全。

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