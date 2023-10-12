社區消防通道爆性騷恐成治安死角 民代籲新北市府積極處理

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新北市北大特區於5月發生性騷事件，讓周遭居民人心惶惶。因事發地點位於社區防災通道，屬私人土地並非市府所管轄。對此，新北市議員呂家愷指出自己也長期收到多次陳情，因此提出2大方案，並要求相關局處應秉持安居樂業、社區守望相助的精神。截至下午為止，工務局不予回應。

許多社區之間都有防火通道，但屬開放區域，不少民眾、路人仍會使用，在人流稀少或夜間時段，容易成為另類的治安死角。呂家愷表示，自己過去接獲不少民眾反映社區巷道的問題，除了治安還有道路破損導致行走不便，這些都是逐年不改善會增長的核心問題，但公部門的回覆時常也是私權結案。如今發生性騷事件，雖然法規上市府無法直接介入，但應該積極來處理。

呂家愷提到，公家機關不僅無法在私人土地上裝設監視器，來防治犯罪問題，連基本的照明燈裝置也是無解；加上各社區財力不同，有些社區無力再添購相關器材。近期新北市重劃區的新興住宅與社會住宅數量不斷增加，在未來10、20年後，這些社區間的防災通道，極有可能成為治安問題的延伸點。

對此，呂家愷提出2大方案。短期方面，針對目前逐年辦理的優質公寓大廈評選活動，加入有在開放捷徑通行的防火巷道，以利誘鼓勵等方式，讓社區主動針對治安問題與解決，同時培養社區意識，並真正發揮守望相助的功能。中長期方面，盼市府相關單位編列固定預算，讓有心想改善通廊巷道問題的社區，限量定額提出補助辦法，讓未來新北市潛在的治安問題，能夠真正防範未然，讓民眾生活能夠更安心。

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