保國安護廠商 衛星火箭擬入列國家核心關鍵技術清單

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【中央社記者張璦台北12日電】國科會將公布核心關鍵技術保護清單，防堵外流中國，台灣正值太空發展關鍵時期，國科會主委吳政忠表示，預計衛星、火箭等航太相關技術應會入列。知情官員指出，將請國家太空中心初步盤點，主要目的是保護台灣廠商以及國家安全。

國科會現正協同各部會，盤點符合「國家安全法」定義的關鍵技術，等各部會盤點完成後，預計年底前召開產官學研組成的審議會共同認定，經行政院公告生效。

除台灣半導體產業在全世界具備高度競爭優勢，知情官員指出，產官學界力拚讓航太發展更上一層樓，包含衛星元件自製能力以及入軌火箭相關技術等，這部分得有適當的保護網。

知情官員表示，除國家安全考量，對業者而言，未來列為核心關鍵技術是為保護其營業秘密、智慧財產權；以太空技術來說，將交由國家太空中心負責初步盤點，與廠商、公會討論，並交由國科會統籌、審議會認定。

為審慎考量相關技術項目，官員補充，各部會都需經過初步盤點、完成利害關係人諮詢，籌組內部專家審查會進行審查，依法完備程序後提交國科會。

針對核心關鍵技術審查評估重點，國科會先前指出，將依國安法規定進行認定，主要是指若流入外國、中國、香港、澳門或境外敵對勢力，將重大損害國家安全、產業競爭力或經濟發展。

同時，國家核心關鍵技術需符合下列條件之一；首先，基於國際公約、國防需要或國家關鍵基礎設施安全防護考量，應進行管制；第二，可促使台灣產生領導型技術或大幅提升重要產業競爭力。

國科會表示，經認定為關鍵技術項目的營業秘密，若遭經濟間諜竊取，得由檢調依法偵辦、加重其刑。此外，受政府資助的關鍵技術業務人員，赴中國需申請許可；國科會將受政府資助的「一定基準」，訂為政府資助經費超過50%的國家核心關鍵技術研究發展。