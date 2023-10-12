善用大數據 竹市經國路行車速率提高28％

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新竹市經國路是往返新竹縣、市、茄苳景觀大道、國道3號交流道及香山地區重要聯絡道路，尖峰車流龐大，為提升整體行車效率，新竹市政府善用大數據，推動經國路全線23處路口號誌時制重整，改善後整體行車速率最高提升28％，通行時間減少約120秒。

市長高虹安指出，她上任後盤點全市交通瓶頸路段，並透過大數據分析尋求解決方案，發現經國路上下午尖峰車流量龐大，道路容量已飽和，影響整體行車效率。

市府積極應用大數據分析車流特性，推動號誌時制重整，以提升整體行車效率，讓駕駛人能更便捷通勤往返。此外，為提升道路及行人安全性，在日前交通部長王國材視察竹市交通建設時，市府也積極爭取交通部補助竹市經國路沿線路口安全的改善經費，並獲交通部允諾支持。

交通處長倪茂榮表示，經國路號誌時制已多年未作整體改善，行車效率大幅降低，例如中華路與頭前溪橋車流量龐大，道路容量與綠燈時間明顯不足，車流常回堵至經國路與中華路口。

公道五路口左轉經國路往香山地區方向，車流量大，左轉秒數不足，未能有效紓解左轉車流；經國路行經東大路、中正路及中華路4段等車流量大的路口，車流續進效率差。

他表示，因長期缺乏詳細交通資料，無法規畫整體改善，僅能透過民眾通報作小幅度修正，因此，市府申請交通部補助，用大數據分析車流特性，並推動經國路全線23處路口時制重整作業，改善整體行車效率，對行車、行人都有所益處，經國路也成為示範道路，未來可藉此範例改善更多車流龐大效率低的路段。

倪茂榮補充，9月底已完成經國路時制重整，經模擬軟體及實車測試經國路往北方向尖峰時段行車速率提升10％至28％、通行時間減少約120秒；經國路往南方向尖峰時段行車速率提升6％至11％，通行時間減少約30秒，大幅縮減民眾行車時間。

交通處說明，經國路號誌時制重整，是收集全線23處路口調查交通量、轉向量及車道配置等基礎資料，再利用大數據及號誌模擬軟體分析交通瓶頸，進而提出號誌時制改善方案，確保幹道車流續進、轉向車流疏解效率及最短行人通行綠燈時間，並透過號誌模擬軟體檢核最佳時制設計後，下傳至各號誌化路口，再依現場觀測及實車測試事前、事後績效評估，以達提升行車速率、減少通行時間的目標。