純電第一品牌聯盟！EVOASIS充電服務與ORIX攜手搶攻電車租賃市場

繼七月和台灣賓士的官方合作消息釋出，日前EVOASIS充電服務（源點科技），再宣布和跨足陸、海、空三大領域的歐力士集團合作，開始與主打高端型企業租賃戶的歐力士租車，啟動獨家電車互惠合作計劃。該計畫將為歐力士租車旗下的電動車租賃車主，提供專屬充電金方案，並藉由EVOASIS遍布全台，從7kW到360kW的綜合型環島充電網，更有力地支援歐力士電動車租賃用戶，在台灣各地的補電需求。

EVOASIS充電服務，是台灣最早期進電動車(EV)充電市場的充電站營運商，是台灣充電營運商中，唯一獲有外資青睞，為全球級資產管理集團- 貝萊德旗下資產公司合作之充電服務品牌。在台灣現在每3位電動車主，即有2位為旗下充電用戶。在台灣，擁有100多格100kW-360kW營運中之快充型充電車位，還有近150座充電據點持續興建中，為全台快充車位最多、最具影響力的電動車充電服務領導品牌。

歐力士為日本最大的租賃品牌，其在台灣提供租車服務體系的「歐力士租車」為TESLA Taiwan首家租賃夥伴，更是全台租賃電動車市佔第一的公司，鎖定企業型租賃車用戶為主要客群，目前在台灣也已累積超過3.4萬台的總管理車數。如今兩大企業，宣布雙方展開獨家合作計劃，將順應市場發展需求攜手結盟，以各自在電動車領域，累積的產業經營與服務經驗，共同打造更貼近用戶體驗的充電服務及電車租賃生態，創造與消費者三贏的局面。

對於本次合作，EVOASIS充電服務副董事長鄭旭捷表示：「我們一直希望能為用戶創造一個<無所不在、值得信賴>的充電生態圈。這次與電動車租賃龍頭ORIX策略結盟，是想藉由我們強大的綜合型環島電網，更全面支援租賃類型的電車用戶。第一階段雙方以互惠形式進行，目標是讓租賃戶透過合作的充電金方案，以平易近人的門檻，來體驗EVOASIS電網的便利及穩定性。近期剛好又遇到特斯拉充電費率調漲的情況，也讓租賃型車友多一個更實惠的日常補電選項。雙方亦密切推動中程及遠程的合作計劃中，期待透過完善的機制，逐步將電車租賃戶轉為充電常客；進而提升租賃電車客，對雙邊品牌的黏著度，鞏固彼此在電車市場的領導地位。」

ORIX歐力士租車董事長酒井裕之也回應：「歐力士租車主打長期租賃，在這個領域如何讓用戶對服務感到安心及可靠，也是極為關鍵的環節之一。我們選擇EVOASIS為獨家配合的充電夥伴，一來是EVOASIS在台灣車主中口碑極佳、擁有足夠的站點，是極具影響力跟發展潛力的合作對象，二來是因為雙方在電車市場經營的理念跟目標相近。再加上，EVOASIS站點支援多規格車款充電，且功率範圍多元，對於主打不限電車租賃廠牌的我們來說，還可以最大化滿足電車租賃戶充電需求，之於用戶也無疑是最利多的好選擇，因而推動了這次的聯盟。」

這次的EVOASIS與ORIX的獨家互惠合作計劃，也是EVOASIS充電服務在拿到高公局、中油大型標案後，另一大重要的商業夥伴，為了打造更便利且唾手可得的充電網絡，EVOASIS亦持續推動各大通路的合作，從：統一、家樂福、迪卡儂、桂田喜來登酒店，到台糖及速邁樂加油站皆已是EVOASIS充電合作夥伴。品牌在餐會尾末，EVOASIS也號召企業主加入行列成為充電夥伴，一起將採用近三成綠電，且重視用戶體驗的充電服務體系導入企業端，引入更多的電車潛在客，也推動台灣的電車生態及永續發展，將美好的電動生活帶給新世代。