台歐盟經貿投資升溫 蔡英文：雙方合作確保供應鏈韌性

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第4屆「投資歐盟論壇」今天（12日）揭幕，聚焦半導體與資通產業。總統蔡英文前往致詞表示，建立更具韌性及能抵禦干擾國際供應鏈是台歐共同致力達成目標，全球各國正競相在快速發展晶片市場中占有一席之地，台灣有成功的產業經驗，是歐盟可信賴合作夥伴，可確保供應鏈韌性。

蔡英文12日下午出席「2023投資歐盟論壇開幕典禮」時提及確保半導體供應鏈安全議題，她說，建立更具韌性、能抵禦干擾的供應鏈是台歐共同致力達成的目標。經過這幾年已了解到，必須準備好因應地緣政治變化及前所未有的全球挑戰。

面對COVID-19疫情、俄羅斯入侵烏克蘭及氣候變遷挑戰，她說，國際合作對維持全球供應鏈及整體經濟穩定至關重要，台灣在此國際合作扮演重要角色。台灣擁有完整半導體生態系，生產供應全世界一半以上半導體，及大多數最先進半導體製程。這些晶片不僅是推動今日進步和成長所需技術的關鍵一環，也攸關形塑未來願景的技術。

蔡英文進一步表示，歐盟「數位十年」政策強調的人工智慧、綠色科技、5G和高效能運算領域，都需要穩定的晶片供應。而《歐洲晶片法案》上月生效，歐盟在晶片產業供應安全及韌性強化已邁出重要的一步。

蔡英文說，歐盟了解台灣晶片製造能力和專業知識，是實現供應鏈韌性所不可或缺，並在其「印太合作戰略」共同報告中表示，將與台灣合作強化半導體供應鏈。許多歐洲國家以國家館參加今年國際半導體展，今年有62,000人次參與，創下新高，歐洲經貿辦事處也舉辦半導體產業投資合作論壇，有助台灣與歐盟未來合作。

在未來合作奠定基礎上，蔡英文表示，要取得長久成功，除建設新工廠，還有賴培育新一代人才，為此，台灣五所頂尖大學提供獎學金給來自立陶宛、波蘭、斯洛伐克和捷克，從事半導體研究的學生；受獎生不僅有助加強台歐之間聯繫，還可汲取台灣數十年來累積造就半導體產業領先世界地位的知識。

提及經貿方面，蔡英文表示，2022年台歐貿易額超過750億美元，隨著台灣越來越多企業到歐洲、反之亦然，這樣的數字將會持續成長；歐洲在台投資對台灣產業發展至關重要，例如風能產業。截至今年8月，歐盟企業對台總投資累積超過570億美元，已超過外國來台投資總額1／4，歐盟仍是台灣最大的外資來源。

蔡英文並細數，去年，台歐盟貿易與投資對話首度提升為部長與總署長層級。今年5月，經濟部與歐盟執委會成長總署共同召開官方的產業對話會議。還有，台歐雙方除了再生能源的合作不斷成長外，指標外商包括艾司摩爾（ASML）、默克（Merck）、液空集團（Air Liquide），都持續投資台灣。這些不僅是台歐盟雙邊經貿成長的里程碑，也反映歐洲更加台視台灣在國際供應鏈中的關鍵地位。

除此，台企也積極布局歐洲市場。蔡英文說，今年，台積電表示，預計投資 38 億美元在德國建廠。台灣和捷克也在汽車工業、精密機械以及高階雷射等領域拓展更多合作機會。我們已看到這些合作領域的顯著成長，統計到今年8月為止，台商在歐盟投資金額累積超過95億美元，比去年同期成長17.5％。

今年投資歐盟論壇聚焦半導體與資通訊產業，不僅邀請到蔡英文、經長王美花、國發會主委龔明鑫、歐洲經貿辦事處處長高哲夫等人出席，還有歐盟執委會資通信總署副總署長史科達斯等重量級講者。