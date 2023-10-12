台船進軍離岸風電浮式風機市場

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台船（2208）攜手臺灣大學團隊研發的「臺大浮台」（TaidaFloat）之浮台結構和繫泊系統的設計，獲得美國船級社（ABS）的原則認可證書，今（12）日在台船舉辦授證典禮，為台灣在離岸風電浮式風機領域寫下新的里程碑。

TaidaFloat設計團隊由臺大院長江茂雄、教授馬開東及台船副總周志明組成。團隊下一步將製造適合安裝於台灣海域之離岸原型浮台。臺大已取得科技部部分經費支持，將用於浮台開發計劃。

為了達成最終目標，臺大加入船舶中心團隊，船舶中心致力於領導並開發海上示範場域，並推動產業聯合開發計劃，將偕同產業界一同參與計畫推動及執行。

台船自2020年起投入浮式風機領域的研究，並擁有百萬噸級大船塢，長度950米、寬度92米，及各式起重設備，具備生產15 MW離岸風機容量之浮式平台的設施條件，是目前開發商認可具潛力的浮式風機浮台生產廠商。台船將攜手本土設計團隊，一起開創離岸風電浮式風機商機。

TaidaFloat設計為承載15MW（兆瓦）離岸風機容量之浮式平台，其浮台結構是基於半潛式平台的設計概念，已應用於石油和天然氣探勘產業。TaidaFloat浮台結構之外型具有獨特性，由平板接合而成，由於平板易於使用半自動焊接，因此可將製造流程充分簡化並縮短製造工時，形成量產規模。

TaidaFloat計畫在2021年及2022年獲得科技部專案補助。由臺大、台船公司和船舶暨海洋產業研發中心（後稱船舶中心）共同完成浮台前端工程設計。浮台結構和繫泊錨碇系統設計於今年9月獲得ABS的原則認可證書。