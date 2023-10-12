北富銀、富邦人壽、富邦產險 獲財訊金融獎四大獎

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富邦金控與旗下子公司於今（12）日「2023財訊金融獎」頒獎典禮中，台北富邦銀行榮獲「FinTech創新應用優質獎」、「影響力信託優質獎」兩項大獎；消費者金融品牌獎部分，富邦人壽獲頒「壽險客戶推薦優質獎」，富邦產險也拿下「產險客戶推薦優質獎」，共計榮獲四項大獎肯定。

北富銀善用金融科技推出創新產品及服務，致力落實普惠金融。2019年率先推出數位理財服務「奈米投」，以「切小股」獨家專利技術並搭配「調節帳戶」大幅降低投資門檻，約新台幣1,000元可布局全球或台灣ETF，搭配專家團隊靈活調配投資組合，為客戶財富把關；同時主動打詐，與內政部警政署刑事警察局合作開發「鷹眼模型」AI偵測專利技術，一旦偵查到高風險帳戶即時採取行動，及早阻止詐騙。至今年8月，鷹眼模型上路超過一年，北富銀全行已成功攔阻350件詐騙，阻詐金額超過新台幣3.7億元。

本著信託專業，北富銀從客戶痛點出發，首創信託「定額月存」及「安心知付」功能。前者提供客戶累積信託帳戶資金的彈性機制，負擔金額、月付日期客製化，讓資金有限的青壯族可提早存退休金及預防老後資產被侵佔的窘境；後者提高了信託資產透明度，當信託帳戶有變動，北富銀主動推播訊息，客戶亦可透過行動銀行或網銀查詢，即時掌握信託現況。2023年9月又再上線「線上給付申請」，未來將再新增更多的數位功能，期借助科技力量發展線上信託生態圈。

富邦人壽榮獲財訊「消費者金融品牌獎 壽險客戶推薦優質獎」，以提升客戶體驗為己任，並專注於金融弱勢族群的服務需求，不僅於硬體環境上設有無障礙坡道、廁所、輪椅等友善設施，更於全台服務據點提供聽語障客戶「手語翻譯服務」，服務電話更打造高齡者專屬的「免付費樂齡專線」，無須經過語音選單，直接由專人優先接聽。為落實普惠金融目標，富邦人壽亦不斷加強數位幫手的機制服務，當視障朋友和不熟悉數位工具的高齡保戶面臨操作難題時，可直接連接專人客服獲得即時協助。

富邦產險榮獲「消費者金融品牌大獎-產險客戶推薦優質獎」，秉持「客戶需求在哪，富邦就在哪」的精神，積極優化各項服務，設計臨櫃友善服務，導入多國語言翻譯及手語翻譯視訊服務，提供外籍客戶及聽語障客戶更即時、順暢的溝通服務，也推出「樂齡台語客服專線」，致力兼顧各族群需求與權益。

此外，隨著金融科技時代來臨，富邦產險亦積極為客戶打造各項創新與便捷的數位金融服務體驗，除了率先獲准成為產險業首家試辦視訊投保業者，提供客戶免紙本、零接觸、專人服務的新型態快速投保體驗外，更透過「行動業務APP」，讓業務員不受時間、地域的限制，即時服務客戶，更於近期推出「現場事故零時差」與「一定安心」服務，讓現場事故處理不再受限於「地區」與「時差」，更貼近事故現場客戶的需求。未來富邦產險仍將持續以客戶體驗為核心，為客戶提供創新且多元的金融保險服務，實踐「正向力量 熱情守護」品牌精神。