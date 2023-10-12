台中裕元花園酒店推出尊寵仕女樓層更貼近女人心

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慶祝光輝十月，因應台中市政府舉辦的搖滾台中、爵士音樂節等節慶活動，裕元花園酒店順勢推出『爵士野餐趣』官網訂房享高鐵7折起加購優惠。

根據交通部觀光署的「臺灣旅遊狀況調查」發現，女性從事國內旅遊比例為50.4％，略高於男性的49.6％，至於和家人一起進行國內旅遊活動者，女性佔比也大於男性，即便是全家出遊一同來住房，打電話訂房也以女性為大宗。裕元花園酒店憑藉多年來的專業服務精神與不斷精進的精緻服務品質，打造出尊寵仕女樓層，以更貼近女性基本需求為目的，營造出用心、細心、熱心、貼心、安心，五心服務擄獲每位女性顧客的心。

自10月份起，裕元花園酒店結合澳洲第一有機沐浴護膚品牌Appelles與英國皇室御用TWININGS唐寧茶等國際知名品牌推出尊寵仕女樓層住房專案，從備品升級、多樣化女性貼心設備、迎賓小點，以及SPA療程服務，創造出從頭到腳悉心呵護的五感體驗。

裕元花園酒店的尊寵仕女樓層，為女性打造安心舒適的個人空間。從進房開始的迎賓小點，奉上法式甜品馬卡龍搭配英國皇室御用唐寧茶，外層光滑酥脆與內層柔軟綿密的口感，再啜飲一口TWININGS莓果風味茶，開啟寵愛自己的旅行味蕾。小憩片刻後如需稍做盥洗，房內除了原有提供澳洲第一有機沐浴護膚品牌Appelles洗沐用品外，並備有同品牌的野薑花泡澡球、澳大利亞檀香木潤絲精及迷迭香風味潤膚乳，細心呵護每位女性貴賓的秀髮與肌膚。化妝台上也準備了補妝無死角的LED三折觸控化妝鏡、日常小物隨身仕女包，還有增添房內環境香氛的精油擴香石。再贈送ALFA俱樂部香氛SPA療程兩堂，讓隨行的女性閨蜜皆能一同享受仕女專屬尊寵服務，專案優惠5,999元起。

台中裕元花園酒店 『爵士野餐趣』專案加贈時尚編織野餐籃。圖／台中裕元花園酒店提供

為慶祝光輝十月，因應台中市政府舉辦的搖滾台中、爵士音樂節等節慶活動，裕元花園酒店順勢推出『爵士野餐趣』官網訂房享高鐵7折起加購優惠，即日起自10月15日，期間限定入住豪華客房平日升等商務景觀客房附贈雙人自助式早餐只要5,820元起，再加贈時尚編織野餐籃。訂購請洽LINE 訂房小管家：https://lin.ee/2Au3Xs9

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