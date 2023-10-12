緯穎大馬新廠一期揭幕 二期前段產線明年完工加入投產

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緯穎科技（6669）今（12）日於馬來西亞柔佛州士乃機場城的第一期伺服器整機櫃組裝新廠，舉行盛大開幕典禮，宣布該廠即起為超大型資料中心啟動整機櫃組裝服務。

繼第一期伺服器整機櫃組裝的新廠揭幕落成後，緯穎預計第二期伺服器主機板產線，也將於2024年正式投入運營。屆時緯穎將進一步鞏固其從伺服器主機板到整機櫃組裝的完整交付能力，同時體現其於亞太地區建立一站式製造、服務和工程中心的願景，並實踐永續經營的承諾。

緯穎指出，其馬來西亞的新廠不僅回應東南亞地區對雲端服務日益增長需求，更是緯穎在全球製造策略上的重大突破。作為全球最大雲端IT基礎設備原廠直銷（ODM-Direct）供應商之一，緯穎堅定其對技術領先和創新的承諾。

緯穎並透過與馬來西亞在地頂尖大學深度合作，除規畫於當地開啟製造和服務業務，也將強化在地的工程技術能力。緯穎大馬廠也將能進一步為超大型資料中心提供尖端AI伺服器和先進冷卻技術。

緯穎董事長暨策略長洪麗寗表示：「我們很高興地宣布第一期新廠的成果，並深深感謝當地政府和各界夥伴在新冠疫情期間所給予的大力支持，使公司能夠順利實現這一里程碑。所有的夥伴們在這段特殊期間所共同展現的韌性、技術和商業潛力使我們有信心將緯穎馬來西亞打造成亞太地區的領導中心，滿足雲端服務和資料中心業務不斷增長的需求。」

緯穎並致力於營運中實踐ESG原則，以符合其對永續發展承諾。其大馬廠即依循綠色建築指標（GBI）技術的最高黃金標準建造，採用再生能源，並導入智慧製造技術。緯穎也與當地夥伴合作，於2023年在士乃機場工業園區和馬來西亞其他地區種植共計2.2萬棵樹。此外，公司也贊助了起源於柔佛新山的二十四節令鼓隊，這是柔佛新山歷史上的文化瑰寶，旨在促進當地文化的保護和延續。

柔佛州務大臣拿督拿督翁哈菲兹（Datuk Onn Hafiz）也表示：「緯穎的前瞻策略和投資將在柔佛州帶來正面的社會經濟影響，並為經濟和可持續增長領域帶來新的機會。州政府將繼續高規格的為緯穎提供其在本地區增長所需的支持。」