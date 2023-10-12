機械出口連14黑 公會：匯率應與競爭對手同升同貶

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機械公會今日公布9月機械業進出口情形，9月出口金額24.54億美元，年減5.1％，已連續 14 個月呈現負成長。機械公會表示，國際對經濟發展仍多觀望，投資設備相對保守。

機械設備進口今年更大幅減少，9 月機械進口金額僅 29.54 億美元，是自2021年4月以來最低進口金額，且與去年10月進口最高金額 59.55 億美元相比，減少幅度高達50％。

俄烏戰爭尚未停歇，近期以巴戰爭又起，全球地緣政治衝突加劇，對全球經濟影響須持續觀察。

觀察台灣對以色列機械設備出口部份，2022年出口金額僅 1.29 億美元，出口排名第29 位，占機械總出口 0.4％，對台灣機械出口影響不大。

而在以色列機械進口台灣部分，主要集中在半導體檢測儀器與設備方面，進口排名第九，金額為11.25億美元，佔機械總進口1.8％，影響相對較大。不過，中東地區仍為機械設備的重要市場之一，尤其土耳其等地區，戰爭後續發展與影響，仍需持續關注。

機械設備為資本財，目前全球景氣觀望氣氛濃厚，機械設備採購訂單競爭激烈，匯率成為影響接單能力之關鍵因素。雖近期新台幣匯率呈現下滑現象，但競爭對手國下滑幅度更大，尤其日幣匯率一度觸及150日幣兌一美元之低點。

機械公會表示，今年以來新台幣匯率走勢，仍相較亞洲競爭對手國明顯強勢，至今年10月上旬累計新台幣匯率僅貶值4.60％，而韓元貶值 6.11％，人民幣貶值5.83％，日幣更貶值達 13.71％。

這使得台灣機械設備在出口競爭上面臨價格壓力，特別是不利於與日本設備的競爭。新台幣匯率宜與競爭對手國同升同貶，以維持我機械設備出口競爭力。