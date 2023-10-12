「台東藍」可以吃！ 10款商品全新亮相 深層海水入飲品展獨特風味

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台東臨太平洋而生，坐擁豐富海洋資源，台東縣政府近年推動深層海水產業，建立「台東藍TTBLUE」品牌標章，已輔導24家業者於既有產品中加值應用，今年更首度攜手16家業者開發10項全新商品，涵蓋食品、飲品、粧品等領域，讓「台東藍」不只是城市色彩，更是產業金字招牌。

深層海水是台東特有的天然資源，具有潔淨、富含礦物質的特性，台東縣政府連續3年獲海委會補助，執行台東縣深層海水計畫，今舉行「聯合商品開發成果發表會暨品牌授證活動」，推介10款全新開發商品，包含甜品豆花、咖啡沖煮液、烘焙麵包、米穀餅乾及清潔皂，另有2款聯名商品「深層海水葡萄酒」及「奶蓋藍海冰沙」。

台東縣財經處產業發展科長黃筱芬表示，台東深層海水產業發展，初期以鼓勵應用的方式，針對業者既有產品添加深層海水、海鹽，今年則是輔導業者從無到有開發新品項，例如，愛玉凍、豆花等。

豆奶慧門市負責人吳季潢表示，甜品豆花選用有機黃豆，過去以石膏作為凝固劑，首度嘗試使用海洋深層水鹽滷炊蒸製成，口感滑嫩，媲美布丁。

海癒小村咖啡店主理人周紫宸表示，台東太麻里華源地區受海風吹拂，種植生產的咖啡豆略帶鹹味，使用含鈣、鎂離子的深層海水咖啡專用水沖煮，風味甜鹹。

野菜皇后品牌負責人林陳美珊表示，海洋深層水取自太平洋下200公尺，萃取製成「鎂離子濃縮液」，具有修復和保濕能力，添加於野菜皂中，在日常清潔過程時，修護肌膚屏障，抵禦外在環境損傷。

台東縣財經處長章正文表示，「台東藍TTBLUE」未來將朝向異業結盟發展，規畫海洋深層水遊程，品嚐各式深層海水料理、體驗水療SPA，吃喝玩樂一應俱全。

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