新竹也要搖滾了！ 來九降風音樂節聽團吧

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「2023新竹九降風音樂節」將於10月21日起連續2個周末日在風livehouse登場，為期4天的活動內容包含風神榜原創音樂大賽，另有27組獨立樂團及藝人輪番演出，活動全程免費入場，歡迎所有聽團仔一起來風城搖滾，感受音樂魅力。

市長高虹安表示，新竹市不但是座科技城，同時也有年輕氣息、歷史文化的豐富元素，現場聆聽在地優秀樂團「海岸乾杯」的演唱，不僅透過音樂唱出在地的故事，也讓大家感受到獨立音樂的樂團文化，很感謝這次參與演出的樂團、以及風神榜音樂比賽的評審老師跟市府共同來舉辦「九降風音樂節」。

她指出，「九降風」即指新竹每年農曆9月（國曆10、11月）來襲的風，九降風不僅吹拂著米粉，也讓新竹米粉聞名全台，市府團隊致力打造「青年活力」城市，期望九降風音樂節的辦理，能帶動新竹市音樂能量隨風而起，襲捲全台灣熱愛音樂的年輕族群，歡迎全國熱愛樂團、音樂的民眾，來竹市風livehouse體驗「九降風音樂節」的音樂魔力，一睹各樂團的風采，感受在地音樂風氣。

文化局代理局長李欣耀表示，市府於2017年將位於新竹公園內的「空軍工程聯隊禮堂」改造成複合式音樂與藝文空間「風livehouse」。今年的「九降風音樂節」，以「深不可測」作為主軸，邀請民眾一起發掘竹市深藏不漏、深不可測的百年文化底蘊，與無可限量的現代文化藝術發展。

李欣耀說，今年「新竹九降風音樂節」陣容相當堅強，依演出內容分為風城新浪潮、搖滾新勢起、躁動大聯盟及台灣未來式，共4大主題，27組藝人輪番上陣，其中有8成的表演團體與新竹有淵源。

另，今年風神榜報名相當踴躍，共計有150組，初賽評選出10組優異團體，將於10月21日決賽一較高下。最終將選出前6強，其中前3名及未來特別獎可登上九降風音樂節舞台演出；冠軍隊伍更可站上台灣大型指標性音樂節「浮現音樂節」的舞台與國際接軌，激勵參賽者們盡全力表現出音樂實力外，更創造出比賽新高度。