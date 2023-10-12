旅宿業缺工8,000人 交通部提開放移工補足

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旅宿業大缺工，觀光署統計缺口約8,000人，其中以房務清潔缺工最嚴重，高達5,500人，即便經過政策補助措施仍無法解決，交通部將再提方案，開放外籍移工補足人力。交通部長王國材今（12）日證實，已有提方案，並表示關於開放人數、比率及相關做法，會再與勞動部討論。

王國材今日赴立法院進行業務報告並備詢，王國材坦言，雖然辦理過徵才計畫、補助方案，但業者仍反映國內勞工普遍認為房務清潔工作太辛苦，因此擔任此類工作的意願不高，即便有引薦人力但不見得合適。

王國材指出，目前觀光業正在復甦階段，還沒完全回到疫情前的水準，加上缺工問題，導致許多旅宿業經理人都須投身房務整理工作。

據觀光署調查，旅宿業缺口達8,000人，其中房務與清潔約5,500人。王國材強調，旅宿業缺工相當嚴重，交通部已提初步開放移工方案，但具體有關本國與外國的配率和引進人數計算方法等細節，會再與勞動部討論確認。

針對方案，觀光署副署長周廷彰表示「很多元」，他說明，引進外籍移工初步有三種方案，包括一、在台的僑外生評點制度，二、外籍生來台交換方案，以及三、新南向國家有產學專班，例如來台就讀觀光科系的外籍生，都有機會成為勞動力來源。

周廷彰說，先前的「疫後改善缺工擴大就業方案」將持續，除了藉方案提高薪資，也希望以本國勞工為優先，目前累計已錄用2,350人，盼人數續增以補足缺口。