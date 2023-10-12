長假＋季底效應 9月準備貨幣創史上第三高

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中央銀行12日公布9月日平均準備貨幣金額回升至6兆936億元，月減277億元，仍創下史上第三高水準，銀行資金調度主管表示，9月金額下滑，主要反映股利發放告段落，但9月仍有股利發放需求，加上連假因素，市場資金需求不墜，9月準備貨幣金額維持在高檔水位，持續在6兆元以上「新常態」。

央行統計，9月日平均準備貨幣金額單月下降277億元，其中，流通在央行外通貨（通貨發行額扣除央行庫存現金）增加69億元，金融機構存放央行準備金則減少346億元。所謂準備貨幣，又稱貨幣基數或強力貨幣，準備貨幣由銀行、信合社、農漁會、郵局等存款貨幣機構的準備金，以及民眾持有的通貨所構成。

央行表示，今年9月日平均準備貨幣年增率為4.79％，較上月5.74％下滑0.95個百分點；若觀察前九月日平均準備貨幣平均年增率為5.67％，仍則較去年同期9.59％為低，主因仍是前年比較基期低，基期因素導致。

央行官員分析，9月雖有公債還本付息、國庫券還本、國庫還款、發放各項補助款與統籌分配款及央行定存單淨發行減少等寬鬆因素；但由於公債發行、國庫向銀行借款，以及稅款繳庫等緊縮因素影響，致日平均準備貨幣金額較上月減少。

官員說明，準備貨幣是央行的貨幣性負債，為央行貨幣供給的基礎；至於準備貨幣的變動，會直接影響存款貨幣機構的可用資金，經過一段時間後，對貨幣供給產生倍數擴張或收縮的效果。

觀察今年以來準備貨幣變化，1月因農曆春節資金需求倍增，準備貨幣金額衝上6兆1422億元，首度突破6兆元大關，且創下歷史新高，今年以來一路維持在6兆元以上，8、9月資金需求旺盛，則分別創史上次高及第三高。

銀行資金調度主管指出，9月雖結束股利旺季，但仍有零星股利發放，加上月底有中秋假期因素，且後續緊接著有國慶連假，市場資金需求明顯趨緊，加以季底效應下，9月準備貨幣金額維持在高檔水位。