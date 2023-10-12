2023全國河川日「愛戀濁水 溪守最美」邀請民眾共襄盛舉

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2023全國河川日活動倒數中，將於10月14日下午2點於鹿港溪親水廊道-水中舞台正式登場，今年度全國河川日睽違12年再度回到濁水溪流域辦理，主辦單位經濟部水利署第四河川分署以「愛戀濁水 溪守最美」為主題，邀請民眾大手牽小手至鹿港溪親水廊道，現場有精彩的表演節目，寓教於樂的闖關活動，更號召關心河川治理環境永續議題的公私部門，經濟部水利署及所屬機關、中央機關、地方政府、公所、在地社群團體以及企業等單位設攤宣導，在秋日午後體驗鹿港溪的風華。活動感謝太古可口可樂響應2023全國河川日環境保護的概念，贊助採用環保再生塑料包裝的「bonaqua怡漾」鹼性水。河川治理不僅需要政府部門的努力，也需要民間企業與民眾的關心與參與，透過全國河川日的辦理，希望能喚醒民眾對於愛護水資源、河川環境與生態，及在地水文化的重視與關心，並加深其日常與水岸之鏈結，投入守護河川、保育生態的行列。

2006年起經濟部水利署為能喚起民眾對於水資源、河川環境的保護意識，發起「河川日」教育活動，每年在臺灣不同中央管河川流域辦理。今(2023)年全國河川日系列活動，第四河川分署從7月24日開始以水道風險、土地洪泛、藍綠網絡、水岸縫合以及公私協力新思維等主題辦理多場串場活動，透過多元主題、跨域連結，展現分署在濁水溪流域及彰化海岸轄區積極防洪治理、環境營造、生態保育及維護管理，並與地方政府、NGO團體、企業及民眾站在一起，攜手合作與創新的精神；讓參與民眾更加認識濁水溪流域的河川環境、歷史水文化、生態保育，及所推動的重要亮點工程與政策，共同攜手邁向流域永續發展之目標。

第四河川分署誠摯邀請您與親朋好友於10月14日下午2點一同來到舊鹿港溪親水廊道，參與2023年全國河川日「愛戀濁水 溪守最美」活動，現場精采表演活動及攤位豐富多元，期待您來共同參與。(活動詳情請關注「2023年全國河川日」Facebook粉絲專頁)