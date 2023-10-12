高雄特貿三公辦都更 智匯方舟將砸151億蓋商辦和住宅

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高雄亞灣「特貿三」公辦都更基地實施者智匯方舟公司，12日舉辦都更事業計畫公聽會，由國城建設和高興昌合組的智匯方舟公司，預計投入151億元，興建一棟45層住宅大樓和美術館、以及一棟29層商辦大樓。

高雄都發局長吳文彥12日，亞灣2.0計畫是中央、高市府與國營事業公司共同合作推動，以吸引產業研發、訓練及企業營運區域總部群聚為目標。

其中，「特貿三」是首件由高市府與台電合作都更招商成功案例，更是亞灣2.0的旗艦級都更計畫，兼顧產業、生活與公共服務需求，透過都更公私協力，引進產業帶來就業，吸引居住生活帶動商圈消費。

高雄都發局表示，依照目前智匯方舟公司經營計畫構想，未來將配置一棟 45層176米住宅大樓及美術館，以及一棟29層120米商辦大樓，結合智慧辦公、零售商辦、居住生活及公共服務的微型園區，也會捐建智匯學院及托育家園合計654坪公益設施，同時運用林蔭步道、戶外水景廣場、立體空廊步道與光影美術館串連，塑造整體優質的都市開放空間。

另外，智匯方舟公司承諾於取得辦公棟使用執照後，設立5GAIoT新創天使基金7千萬元，並與高市府共同成立委員會，扶植新創事業發展。

都發局指出，台電公司與市府合作招商的「特貿三」3件都更案，預計於4至6年後，釋出約至少10萬坪辦公面積，將提供產業辦公、研發、訓練、服務及企業營運，或者做為區域總部等使用，並與高雄軟體園區鏈結發展，擴大智慧科技產業群聚效果。