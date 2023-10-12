《光電股》高階手機需求回升 大立光估10、11月營收逐月揚

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者張漢綺台北報導】高階智慧型手機需求回升，光學鏡頭廠大立光(3008)董事長林恩平表示，高階手機需求增加，大部分客戶都有加一些單，10月會比9月好，11月會比10月好，由於舊機種價格已沒有下跌空間，且高階機種良率有改善空間，理論上經驗值多了會好一點，有助於第4季毛利率。

大立光今天下午舉行法說會，智慧型手機市場歷經市場飽和、成長趨緩，以及一年多庫存去化洗禮後，總算迎來好消息，不僅中低階智慧型手機市場銷售維持水準，一直處於保守悲觀的高階智慧型手機，在蘋果iPhone 15 Pro Max及華為新機銷售亮眼激勵下，讓智慧型手機品牌廠對高階手機信心回升，陸續加單為大立光第4季營運增添動能。

林恩平表示，原本大家對高階智慧型手機很悲觀，現在沒有那麼悲觀，高階手機需求有回來一些，因為賣得比較好，大部分高階機種都有加一些訂單，10月會比9月好，11月會比10月好。

高階智慧型手機銷售回神，亦讓智慧型手機品牌廠對高階鏡頭興趣比以往積極一些，林恩平表示，光學鏡頭只要有領導者領先規格，大家就會跟，高階鏡頭升級包括：主鏡頭、大光圈、潛望鏡頭群數增加等，目前潛望鏡頭有比較多人在問，不過以整組比較多。

在庫存方面，林恩平表示，無論是手機端，或是自行減產的手機零組件端看起來都比較正常。

受到舊機種價格不好，新產品生產良率不佳，以及外購光學零件稜鏡多等因素影響，大立光第3季合併毛利率為42.56%，季減6.72個百分點，為2013年第1季以來單季新低，第4季毛利率能否上揚也成為今天法說會法人詢問的焦點，對此，林恩平表示，第3季延用舊機種價格跌蠻重的，第4季價格應該沒有再跌的空間，影響生產良率的鍍膜、組裝、管理等很多環節都要改善，理論上隨著經驗值多了會好一些，有助於第4季毛利率，至於外購光學元件主要是幫客戶做組裝跟著鏡頭一起出貨，跟購入VCM組裝出貨一樣，我們只加組裝費，如果折損率低，我們會賺多一點，折損率高就沒得賺。

因應客戶G+P鏡頭需求，林恩平表示，目前已開始自製G(玻璃)，良率有機會突破，如果我們能做到比較高規格，客戶會比較想用，原則上是我們能夠供應多少就供應多少，不夠再外購。

針對軟體侵權一案，林恩平也正面回應，林恩平表示，公司有接到存證信函，要求賠償，我們是他們客戶，卻利用媒體等對我們施壓，這樣很不合理，就由法院判決。

大立光今年前3季合併營收為309.59億元，年減7%，營業毛利為143.52億元，年減20%，合併毛利率為46.36%，年減7.85個百分點，營業淨利為99.05億元，年減27%，營業淨利率為31.99%，年減8.87個百分點，稅前盈餘為159.78億元，年減29%，稅後盈餘為129.37億元，年減30%，每股盈餘為96.93元，其中第3季受惠於蘋果iPhone及非蘋手機品牌廠新機拉貨效益，加上潛望鏡頭外購光學稜鏡營收挹注，單季合併營收136.29億元，季增66.32%，為今年單季新高，營業毛利為58億元，季增43.64%，亦是今年單季新高，單季合併毛利率為42.56%，季減6.72個百分點，為2013年第1季以來新低，營業淨利為38.83億元，季增41.11%，單季營業淨利率為28.5%，季減5.09個百分點，為2012年第3季以來單季新低，在匯兌收益19.51億元及10.2億元利息收入業外挹注下，單季稅前盈餘為70.45億元，季增40.24%，稅後盈餘為59.53億元，季增61.05%，單季每股盈餘為44.6元；單季資本支出為18億元。