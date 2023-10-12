《產業》新電信三雄拚年底成軍 台灣大喜迎新紀元、遠傳道恭喜

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【時報記者王逸芯台北報導】公平會今(12)日正式宣布，附加條件通過台灣大(3045)與台灣之星合併案，台灣大隨即表示，衷心感謝公平會全體委員審議期間之辛勞，並給予本案支持。因本案之核准通過，也宣告台灣電信產業發展將邁入全新紀元，「新台灣大」將以大幅升級的頻寬、頻譜組合與近千萬的用戶基礎，加速建構「超5G」應用生態系，台灣大將遵循公平會附加負擔之指示方向，力拚2023年底前完成整併。

台灣大併台灣之星可說是一波三折，雙方在2021年年底宣布合併，但在歷經一波波頻譜爭議後，終於在今年2月底拍板，最終台灣大以不高於每一股台灣之星普通股，換發0.0326股普通股，換算併購金額從282億元變197億元，合計砍價約85億元成交。只是，由於NCC當初是以有附加條件的前提下通過該合併案，其中，最受注目的就是台灣大必須在2024年6月30日前須繳回超額頻譜一事，台灣大、台灣之星以攸關用戶權益為訴求，透過多種管道，並積極和主管機關溝通力拼轉圜，也在今年3月將向台北高等行政法院，針對NCC提起行政訴訟。

由於遠傳(4904)、亞太電(3682)合併預計會在今年第四季完成，隨著公平會對台台併拍板，台灣新電信三雄最快年底成軍，只是接踵而來的頻譜問題，仍是台灣大必須面對的考驗。

至於新電信三雄的另一方遠傳則表示，恭喜台灣大與台灣之星，終於通過公平會的核准，相信未來台灣電信產業將朝向更加健全發展，與「服務價值取向」為主的良性競爭。