為客戶碳焦慮找解方 台新金摘永續金融獎

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「2023財訊金融獎」於12日舉行頒獎典禮，台新金控致力解決客戶碳焦慮，以「認真永續 綠色生活」為永續主張，榮獲本屆「永續金融獎」優質獎肯定，由副總統賴清德頒獎，台新金首席經濟學家暨永續長李鎮宇代表受獎。

政府積極推動淨零排放，已於今年初通過「氣候變遷因應法」修正案，除了明訂2050年淨零排放，更新增徵收碳費的機制。台新金總經理林維俊表示，台新以氣候行動、金融共榮、永續賦能等三大面向推動永續計畫，從緩解客戶碳焦慮的立場出發，持續展開各項行動方案，協助客戶應對減碳趨勢的挑戰，驅動淨零轉型以提升競爭力。

在氣候行動方面，台新自去年起舉辦淨零論壇，今年度論壇特別聚焦於企業迫切面臨的淨零電力主題，從能源、電力、電價等多元角度切入，邀請台日電力權威及台灣綠電標竿企業同台對談，提供企業在綠電布局的實務經驗分享，兩屆論壇已累計近3,000人次參與。

在台灣碳權交易所成立前，台新也與台灣碳資產公司、新加坡碳權交易所（CIX）合辦兩場論壇，邀請超過40家法人客戶近百位高階主管參與，實地了解未來碳權交易實務及因應之道。此外，台新積極推動投融資業務的低碳管理，旗下台新銀行亦力促電力淨零，今年10月成為首家電廠融資淨零的金融機構。

金融共榮方面，台新善用金融科技，推出各項兼顧環境發展與金融普及的產品和服務，帶動各類型客戶從日常生活或業務中淨零轉型。例如，從中小企業角度出發的「SME綠色金融服務平台」，為國內銀行首創唯一完整涵蓋獲客、申請、進件、徵審、評分、送保的數位服務平台，有效減少融資過程產生的碳排放，引領中小企業邁向綠色數位轉型。

另，「台新手付app」讓手機變身刷卡機，協助微型和小型攤商提供刷卡服務，小微商家不必額外支出設備也無須紙本簽單，成功減少成本並落實減碳。而個人客戶除了可透過各項數位化服務來減少碳排外，台新銀行也與Gogoro共同發行Gogoro Rewards 聯名卡，透過聯名卡加碼回饋，實質減降民眾低碳出行的成本，幫助促進綠色運具的普及。

最後在永續賦能方面，台新為提升全員對減碳議題的認知，不僅將淨零論壇內容製作成適用董事、高階主管和一般員工的進修影片，於儲備菁英專案（MA Program）也納入永續培訓課程規劃，致力培育更多永續種子，讓每一位台新的MA都是永續MA，接軌國際永續趨勢，推動淨零。