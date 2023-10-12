金管會緊盯！我金融業對以色列曝險1,725.77億

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以巴衝突爆發，國際間擔心對全球金融市場的衝擊，金管會緊盯。金管會12日公布，截至今年8月我國金融三業對以色列曝險，銀行、保險、證券業共曝險新台幣1,725.77億元、投信基金則曝險62.15億元，其中，銀行已提列2.27億元的投資評價損失，較去年同期微幅增加，壽險業主要是投資以色列公債目前付息都正常。

銀行局副局長童政彰指出，截至今年8月，銀行對以色列曝險共31.77億元，較去年同期增加5.86億元，其中授信為7.71億元（較去年同期增5.57億元）、投資24.06億元（較去年增0.29億元），國銀對以色列的投資主要是投資政府債、金融債，收取固定收益為主，目前銀行已提列的投資評價損失為2.27億元，較去年增加0.98億元。

保險局副局長蔡火炎則指出，截至今年8月底，壽險業對以色列曝險共1,694億元，較去年增加26億元，主要投資以色列公債，目前繳息正常，並無異樣，產險業則零曝險。

證期局副局長高晶萍指出，截至今年8月底，證券期貨、投信投顧業對以色列零曝險。不過，投信基金有106檔、曝險金額62.15億元，較去年同期的80檔、51.31億元增加了26檔、10.84億元，主要是新興債券基金有投資，不過，曝險金額占投信基金規模從去年的0.11％降至今年的0.1％，風險可控。