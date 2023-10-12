伊朗若捲入以巴戰爭 專家揭油價天花板

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯對以色列發動突襲和以色列展開血債血還的猛烈報復行動，令人聯想起1973年10月爆發的「贖罪日戰爭」（Yom Kippur War）。但資深產業專家認為，即使伊朗也被捲入這場以巴衝突，原油價格也不太可能突破每桶100美元。

50年前的「贖罪日戰爭」造成中東產油國減產並引發石油禁運，導致油價飆漲及燃油短缺。但這次分析師似乎不認為油市會出現如此劇烈的波動。

資深策略師、花旗大宗商品策略部門全球主管Ed Morse表示，即使戰爭蔓延開來，連伊朗也被捲入這場衝突，原油價格漲到每桶100美元大概也就到頂了。

他在接受媒體訪問時表示，對市場來說，好消息是，即便在已經減產的情況下，全世界每日仍有450萬到500萬桶這麼不錯的產能。如果油價大漲，我的意思是漲破100美元，我們可以預期沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國和科威特所保留的閒置產能將湧向市場。

Morse表示，但如果戰爭沒有升級，油價到頂也仍是每桶100美元，原因是從歐洲到中國再到美國等地的成長放緩或根本沒有成長。

另一位資深能源分析師Pavel Molchanov表示，伊朗極不可能捲入這場以色列戰爭，「捲入戰爭將是他們40來最大的錯誤，我不認為伊朗政權有自殺傾向。因此，這場戰爭對中東石油供應造成實質影響的可能性非常低」。他預期6個月內油價到頂為每桶100美元。

儘管市場老將認為即使以巴戰爭擴大，油價也不會漲破100美元，但油價上漲仍將導致其他商品與服務價格上漲，使聯準會在實現經濟軟著陸和抑制通膨上面臨兩難。不過就目前而言，中東衝突造成的油價進一步飆漲，似乎還不是迫在眉睫的風險。