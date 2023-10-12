台塑新智能首度參與綠色能源國際專業展 秀堆疊式家用儲能系統、全固態電池

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台塑新智能在成立至今滿週年之際，宣布將首度參與10月18日綠色能源國際專業展，針對當前各項目局進行首次完整展示；將透過家用儲能、儲能系統、光儲、綠色循環等四大主軸，呈現新能源在生活中的智慧應用及永續發展。

台塑新智能表示，將於展期內首次實體展出【堆疊式家用儲能系統】及【工商業儲能】、【能源管理系統】，綠色循環區將呈現【微藻固碳】、【電池回收】。現場更將首度展示明年量產的【國產電芯】及下世代【全固態電池】技術，積極建立百分百國產化的電池產業鏈。

台塑新智能UPS業務已切入台灣、大陸、美國、印尼、菲律賓、越南等市場，跨入國內外電子、石化、鋼鐵、醫院、電信等運用場域；大型儲能已有三座MW（兆瓦）級儲能系統連接台電電網，還有三座超過5MW的儲能系統將上線；家用儲能已開發5度、12.2度、18度電等三種規格試銷，預定11月起於台灣市場銷售。

台塑新智能指出，除建彰化廠200MW儲能案場，還有彰濱案1.5MW（併網台電電網運行近兩年）、彰化廠1.2MW的工業用儲能貨櫃，及翰可能源合作新建50MW儲能案場等；其中彰化觀光工廠1.2MW／1.3MWh電力交易平台也正式上線，為台灣首座s-Reg電力服務系統。

此外，台塑新智能擬定四大基地快速開展，彰濱基地聚焦電芯、模組、電池回收、關鍵材料及零組件；彰化基地為自動化模組產線（含家用儲能、中大型電池模組產線）；明志科大綠能中心主責固態電池試量產線、智慧載具開發；台南微藻基地訴求微藻量產線放量推廣。