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大陸研究進一步取消或放寬外資股比限制可行性

  • 中時即時 李文輝
大陸研究進一步取消或放寬外資股比限制可行性。（澎湃新聞）
大陸研究進一步取消或放寬外資股比限制可行性。（澎湃新聞）

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大陸商務部網站消息，中國大陸商務部新聞發言人何亞東12日主持例行新聞發布會。有記者提問：近年來中國持續提升市場准入水準，連續5次修訂外資准入負面清單，取消或放寬了很多領域的外資股比限制，下一步，在持續擴大市場開放方面，還有哪些舉措？何亞東回應，中方將繼續合理縮減外資准入負面清單，研究進一步取消或放寬外資股比限制的可行性，吸引更多全球要素進入中國市場。

何亞東表示，對外開放是中國的基本國策。中共總書記習近平多次強調，中國開放的大門只會越開越大。中國政府始終致力於推進高水準對外開放，自2017年以來，連續5年修訂外資准入負面清單，2021年版大陸全國和自貿試驗區外資准入負面清單已壓減至31條和27條，在種業、汽車船舶和飛機製造、證券、銀行、保險、職業培訓等眾多行業、領域取消或放寬了外資股比限制，為外國投資者創造了更多市場機遇。外資項目的落地，得益于中國開放水準的提升和相關政策的實施，也反映了中國市場的強大吸引力。 何亞東強調，下一步，中方將繼續合理縮減外資准入負面清單，研究進一步取消或放寬外資股比限制的可行性，吸引更多全球要素進入中國市場。同時，還將繼續會同有關部門和各地方落實好大陸《國務院關於進一步優化外商投資環境加大吸引外商投資力度的意見》，努力建設市場化、法治化、國際化營商環境並為外資企業提供更加優質的服務。

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